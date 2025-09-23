Головна Гроші Товари та послуги
Топ-5 маркетплейсів де можна купити мінітрактор

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Ринок онлайн-продажу агротехніки в Україні активно розвивається

Міні-трактори – незамінна сг техніка для вітчизняного сільського господарства. Вони поєднують економічність і універсальність, дозволяючи виконувати як легкі, так і середньо-важкі роботи на полі, у саду чи на присадибній ділянці. Попит на цю техніку зростає, тому український ринок пропонує безліч варіантів для фермерів і власників невеликих господарств.

Але де саме краще купувати таку техніку? Якщо ви шукаєте, де мінітрактор купити вигідно та безпечно, варто звернути увагу на спеціалізовані маркетплейси та онлайн-платформи. Кожен із них має свої переваги, асортимент та умови покупки. Розглянемо ТОП-5 ресурсів, які найчастіше обирають українські фермери.

AGRO.RIA

AGRO.RIA – це найбільший український маркетплейс сільгосптехніки, який вважають найкращим місцем, щоб купити міні-трактора. Тут представлений широкий асортимент як нових, так і бу моделей, доступних від перевірених продавців по всій Україні.

Переваги AGRO.RIA:

  • величезний вибір мінітракторів від власників та компаній на будь-яку ціну та потребу;
  • розширена система фільтрів завдяки якій можна знайти техніку за брендом, ціною, роком випуску чи станом;
  • детальні фото, описи та характеристики;
  • перевірені продавці;
  • можливість продати мінітрактор кожному.

Ще одна важлива деталь – безпечні угоди та прозора система рейтингу продавців. Це знижує ризик купівлі неякісної техніки. Для фермерів це один із найнадійніших способів придбати міні трактор без ризиків. На AGRO.RIA зібрані тисячі оголошень, серед яких легко знайти техніку потрібної потужності та року випуску. Користувачі відзначають зручний пошук, де можна виставити параметри від ціни до технічних характеристик.

OLX.ua

Це популярна дошка оголошень, де зазвичай продають вживані міні-трактори безпосередньо від власників або перекупників. OLX дозволяє знайти цікаві пропозиції з мінімальною націнкою, проте покупцеві потрібно бути уважним із шахрайством.

Ключові моменти:

  • значна кількість пропозицій;
  • можливість домовитися про ціну безпосередньо з продавцем;
  • необхідність перевірки стану техніки перед покупкою.

Це хороший варіант для тих, хто хоче заощадити й готовий витратити час на огляд і перевірку міні-трактора особисто.

Agriline.ua

Міжнародна платформа пропонує доволі непоганий вибір міні-тракторів. На сайті зручно фільтрувати пропозиції за маркою, ціною, роком випуску, характеристиками та станом техніки (нові, б/у, по запчастинах).

Основні особливості:

  1. Широкий асортимент міні-тракторів і запчастин до них.
  2. Зручна система пошуку
  3. Рейтинги продавців
  4. Можливість налаштування сповіщень про нові оголошення

Проект орієнтується на європейський ринок, тому чимало пропозицій не в Україні.

Agrobiz.net

Спеціалізований український агромаркетплейс Agrobiz.net пропонує агро товари, у т.ч. міні трактори, де вся техніка розділена по фільтрам:

  • нові;
  • бу;
  • саморобні;
  • дизельні;
  • з кабіною;
  • повноприводні;
  • японські;
  • китайські;
  • мінітрактори українського виробництва.

Agro-Ukraine.com

Агро дошка оголошень Agro-Ukraine.com пропонує безкоштовне розміщення оголошень і прямі контакти з продавцями. Платформа містить багато пропозицій від приватних осіб.

Основні особливості:

  1. Прямий контакт із продавцями для уточнення деталей.
  2. Вибір міні-тракторів різних виробників.
  3. Зручне сортування та фільтрація оголошень.
  4. Можливість додати власне агро оголошення.

Підсумуємо

Ринок онлайн-продажу агротехніки в Україні активно розвивається. Сьогодні фермер чи власник приватного господарства без проблем може вибрати, де купити сільгосптехніку: від спеціалізованих маркетплейсів до міжнародних торгових майданчиків і дошок оголошень.

Отже, наш топ-5 виглядає наступним чином:

  1. AGRO.RIA – найкращий сайт для купівлі міні-трактора із тисячами пропозицій, зручним пошуком і системою рейтингів.
  2. OLX.ua – популярна дошка оголошень, де можна знайти вживані трактори напряму від власників.
  3. Agriline.ua – міжнародна платформа з широким асортиментом.
  4. Agrobiz.net – український агромаркетплейс із фільтрами за типом, походженням і станом техніки.
  5. Agro-Ukraine.com – дошка оголошень із великим вибором від приватних продавців і можливістю безкоштовно додати власну пропозицію.

Правильний вибір майданчика залежить від бюджету, потреб і бажаного рівня сервісу. Перед покупкою варто порівняти кілька платформ і знайти оптимальне рішення саме для власного господарства.

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
