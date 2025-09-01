Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

НАБУ і САП розкритикували законопроєкт про додаткові гарантії захисту бізнесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
НАБУ і САП розкритикували законопроєкт про додаткові гарантії захисту бізнесу
Антикорупційні органи закликали нардепів утриматися від голосування за законопроєкт
фото: Facebook/Верховна Рада

НАБУ і САП стверджують, що законопроєкт створює інструменти для безкарності топкорупціонерів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважають, що законопроєкт №12439, який готується до розгляду у Верховній Раді у другому читанні, може створити перешкоди для розслідування топкорупції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ і САП.

«У Верховній Раді готується до розгляду у другому читанні законопроєкт №12439, який покликаний нібито удосконалити гарантії захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження. НАБУ і САП проаналізували положення документа і дійшли до висновку, що запропоновані зміни (зокрема авторства народних депутатів Максима Бужанського та Григорія Мамки) створюють серйозні перешкоди для боротьби з топкорупцією», – зазначено в повідомленні.

Антикорупційні органи наголошують, що в проєкті автори пропонують визнати правомірними дії, якщо вони відповідають «роз’ясненням» від регуляторних органів, що фактично означає підміну рішення суду довільними трактуваннями чиновників, наданими навіть в індивідуальному порядку. Окрім того, документ унеможлює проведення невідкладного обшуку у справах щодо хабарництва, або зловживання впливом без відповідної ухвали слідчого судді.

НАБУ і САП переконані, що запропоновані зміни не відповідають Конституції та принципу рівності перед законом, дають інструменти для безкарності топкорупціонерів, ставлять під загрозу поточні розслідування та скеровані до суду справи. «Йдеться не про захист бізнесу від можливих зловживань з боку чиновників чи правоохоронців. Запропоновані нововведення унеможливлюють притягнення до відповідальності тих, хто зловживає владою», – додають представники антикорупційних органів.

Проєкт закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження був ухвалений за основу у лютому 2025 року. Наразі він доопрацьований до другого читання.

Нагадаємо, рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

До слова, за даними Офісу Генпрокурора, із початку аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу, який стартував 26 червня, перевірено близько 23 тис. справ. За його словами, кількість проваджень зменшилась із 22 396 у липні до 14 605 у серпні. У межах аудиту призначено 2 141 експертизу для ретельного опрацювання матеріалів.

За словами генпрокурора Руслана Кравченка, готуються зміни до Кримінального процесуального кодексу, які передбачають погодження з прокурором реєстрації справ проти бізнесу та слідчих запитів. «Важливим є дати спокій підприємцям, аби всі правоохоронні органи не турбували законослухняний бізнес. Сумлінний бізнес повинен працювати, наповнювати державний бюджет податками», – додав він.

Читайте також:

Теги: НАБУ САП бізнес законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Раді зареєстровано проєкт про відкликання нардепа Дубінського з посади
У Раді зареєстровано проєкт про відкликання нардепа Дубінського з посади
29 серпня, 13:45
Найбільше агрокомпаній зареєстровано в Києві, на Миколаївщині та Одещині
Названо регіони, де зареєстровано найбільше агрокомпаній
27 серпня, 10:05
Повідомлялося, що рішення для надання дозволу чоловікам на виїзд за кордон не потребує внесення змін до законодавства
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: зʼявилися нові деталі законопроєкту
25 серпня, 12:24
21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова
Справа високопосадовця НАБУ, який підозрюється у пособництві РФ: оприлюднено нові докази
22 серпня, 10:04
Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 фінансового року
Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 фінансового року
20 серпня, 18:32
Найбільше заяв про банкрутство у 2025 році було подано у Києві
Київ, Київщина та Львівщина: де в Україні найбільше банкрутів
11 серпня, 09:25
Monobank – перший проєкт Fintech Band, яку запустили Олег Гороховський, Михайло Рогальський та Дмитро Дубілет після виходу з ПриватБанку
Справа Приватбанку чи Гороховського?
8 серпня, 13:25
Попри війну, ці компанії залучили десяткі мільйонів доларів
Топ-5 українських ШІ-стартапів, які залучили найбільше інвестицій після 2022 року
5 серпня, 09:25
Зеленський назвав «абсолютно аморальними» викриті НАБУ і САП махінації на закупівлях РЕБ та FPV-дронів
Зеленський очікує справедливих покарань за викриті НАБУ і САП «абсолютно аморальні» махінації
2 серпня, 21:31

Бізнес

НАБУ і САП розкритикували законопроєкт про додаткові гарантії захисту бізнесу
НАБУ і САП розкритикували законопроєкт про додаткові гарантії захисту бізнесу
Збитки на 26 млн грн. Експосадовцю «Нафтогазу» оголошено підозру
Збитки на 26 млн грн. Експосадовцю «Нафтогазу» оголошено підозру
ЗМІ спростували заяви металургів про «найдорожчу електроенергію» в Україні
ЗМІ спростували заяви металургів про «найдорожчу електроенергію» в Україні
«Укрпошта» повідомила про затримки доставки посилок до Херсона
«Укрпошта» повідомила про затримки доставки посилок до Херсона
Дослідне господарство «Дніпро», викрите у розкраданні понад 500 га держземель, запустило процедуру банкрутства
Дослідне господарство «Дніпро», викрите у розкраданні понад 500 га держземель, запустило процедуру банкрутства
Експорт залізної руди з України з початку 2025 року скоротився на 8%
Експорт залізної руди з України з початку 2025 року скоротився на 8%

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
62K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
51K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
18K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
14K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

Новини

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Сьогодні, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua