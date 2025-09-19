Головна Гроші Бізнес
Українці значно частіше почали брати кредити під час війни: статистика

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українці значно частіше почали брати кредити під час війни: статистика
Валютні позики українців залишаються мінімальним
фото з відкритих джерел

Після початку повномасштабного вторгнення фінансові установи різко скоротили кредитування, а частка проблемних кредитів зросла

1,23 трлн грн кредитів видано фінансовими установами станом на початок серпня цього року. Це на 15% більше, ніж рік тому, й на 26% більше, ніж до початку повномасштабної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Зазначається, що переважно гроші позичав бізнес – 909,3 млрд грн (74%), тоді як на громадян припадає 316,1 млрд грн. При цьому обсяг кредитів для українців збільшився на 22% за рік, тоді як для компаній – лише на 13%.

Після початку повномасштабного вторгнення фінансові установи різко скоротили кредитування, а частка проблемних кредитів зросла. Так, у квітні 2023 року кредитний портфель населення становив лише 205,4 млрд грн. Проте вже з літа 2023 року ситуація стабілізувалась. У результаті за два роки кредитування українців зросло у півтора раза, а для бізнесу – на чверть.

Здебільшого беруть кредити у гривні: 97% кредитів людей та 72% – бізнесу. Валютні позики українців залишаються мінімальним: лише 3% ($239 млн або 10 млрд грн у гривневому еквіваленті), причому понад 90% з них є непрацюючими.

Сума кредитів, наданих бізнесу
Сума кредитів, наданих бізнесу
інфографіка: «Опендатабот»
Сума кредитів, наданих людям
Сума кредитів, наданих людям
інфографіка: «Опендатабот»

На відміну від кредитів, обсяг депозитів в українських банках постійно зростає. 2,79 трлн грн розмістили на рахунках клієнти банків станом на початок серпня 2025 року. Це у 2,3 раза більше, ніж взяли в кредит.

Бізнес тримає на депозитах 1,49 трлн грн (53%), населення – 1,3 трлн грн (47%). Проте темпи приросту депозитів сповільнилися: якщо на початку повномасштабної війни вони зростали на 30% щороку, то зараз лише на 11%.

Сума депозитів
Сума депозитів
інфографіка: «Опендатабот»

Гривневі депозити стабільно зростають, тоді як валютні у перші місяці війни зменшилися на 15%. Нині ж вони перевищують рівень липня 2021 року: у бізнесу на 21%, у населення – на 10%. Загалом частка валютних депозитів становить 28% у бізнесу та 34% у громадян станом на серпень 2025 року. Це означає, що понад третину своїх заощаджень українці й надалі тримають у валюті.

Нагадаємо, з початку 2025 року 4 тис. українців скористалися програмою «єОселя». Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 7,3 млрд грн.

До слова, уряд ухвалив рішення пролонгувати максимальний термін пільгового кредитування для аграріїв за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Тепер агровиробники зможуть продовжити дію вже укладених кредитних договорів до 31 березня 2027 року. 

