Гетманцев пояснив, як зрозуміти, що ресторан ухиляється від сплати податків

За словами Гетманцева, наслідком ухилення від оподаткування в ресторанному бізнесі є недоотримання державою близько 7 млрд грн податків

Як заявив в своїй програмі на Youtube-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, майже всі ресторани в Україні працюють через фізичних осіб-підприємців, щоб не платити податки в повному обсязі.

За словами Данила Гетманцева, коли в ресторанах приносять декілька рахунків, окремо за алкоголь та за їжу, або взагалі вимагають готівку, пояснюючи тим, що не працює термінал – це свідчить про те, що ресторан ухиляється від сплати податків.

«На ФОПах працюють в Україні майже всі ресторани. Якщо порівнювати кількість юридичних осіб, які є активними в цьому бізнесі, – це приблизно десь 3200 юридичних осіб. ФОПів – 68 000. Великі мережі дуже-дуже фешенебельних ресторанів також подрібнюються на ФОПи. Ресторанний бізнес – це ж про репутацію, про імідж. І коли ти робиш великі класні, дорогі, красиві рекламні компанії, коли ти робиш дійсно класне приміщення для того, аби приймати клієнтів, і при цьому подрібнюєшся на два чеки – ну хіба це серйозно?» – зазначає депутат.

За словами Гетманцева, наслідком ухилення від оподаткування в ресторанному бізнесі є недоотримання державою близько 7 млрд грн щорічно у вигляді податків.

Окрім того, створюються нерівні конкурентні умови для тих, хто чесно сплачує податки й «білі» зарплати, порівняно з тими, хто ухиляється від цього.

Яскравим прикладом ухилення від сплати податків, як відмічає депутат, є мережа ресторанів грузинської кухні «Gaga», яка не видає фіскальні чеки і працює переважно – а в деяких закладах навіть виключно – за готівку.

«Я уже направляв відповідний запит щодо діяльності ресторанів «Gaga» без видачі чеків. У відповідь мене запевнили, що провели відповідні перевірки. Але не змінилося нічого – далі мережа працює так само, з тими ж порушеннями. Якщо ви непрофесійні й не можете вирішити проблему – потрібні кадрові рішення, пишіть заяви. Якщо берете участь у злочині – не дивуйтесь серйозним наслідкам. Більше попереджень не буде. Я не вірю, що можна не бачити таку масштабну проблему», – заявив Данило Гетманцев, звертаючись до податківців міста Києва.