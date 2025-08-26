Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Гетманцев пояснив, як зрозуміти, що ресторан ухиляється від сплати податків

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Гетманцев пояснив, як зрозуміти, що ресторан ухиляється від сплати податків
В Україні на ФОПах працюють майже всі ресторани
фото: depositphotos.com

За словами Гетманцева, наслідком ухилення від оподаткування в ресторанному бізнесі є недоотримання державою близько 7 млрд грн податків

Як заявив в своїй програмі на Youtube-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, майже всі ресторани в Україні працюють через фізичних осіб-підприємців, щоб не платити податки в повному обсязі.  

За словами Данила Гетманцева, коли в ресторанах приносять декілька рахунків, окремо за алкоголь та за їжу, або взагалі вимагають готівку, пояснюючи тим, що не працює термінал – це свідчить про те, що ресторан ухиляється від сплати податків.

«На ФОПах працюють в Україні майже всі ресторани. Якщо порівнювати кількість юридичних осіб, які є активними в цьому бізнесі, – це приблизно десь 3200 юридичних осіб. ФОПів – 68 000. Великі мережі дуже-дуже фешенебельних ресторанів також подрібнюються на ФОПи. Ресторанний бізнес – це ж про репутацію, про імідж. І коли ти робиш великі класні, дорогі, красиві рекламні компанії, коли ти робиш дійсно класне приміщення для того, аби приймати клієнтів, і при цьому подрібнюєшся на два чеки – ну хіба це серйозно?» – зазначає депутат.

За словами Гетманцева, наслідком ухилення від оподаткування в ресторанному бізнесі є недоотримання державою близько 7 млрд грн щорічно у вигляді податків.

Окрім того, створюються нерівні конкурентні умови для тих, хто чесно сплачує податки й «білі» зарплати, порівняно з тими, хто ухиляється від цього.

Яскравим прикладом ухилення від сплати податків, як відмічає депутат, є мережа ресторанів грузинської кухні «Gaga», яка не видає фіскальні чеки і працює переважно – а в деяких закладах навіть виключно – за готівку.

«Я уже направляв відповідний запит щодо діяльності ресторанів «Gaga» без видачі чеків. У відповідь мене запевнили, що провели відповідні перевірки. Але не змінилося нічого – далі мережа працює так само, з тими ж порушеннями. Якщо ви непрофесійні й не можете вирішити проблему – потрібні кадрові рішення, пишіть заяви. Якщо берете участь у злочині – не дивуйтесь серйозним наслідкам. Більше попереджень не буде. Я не вірю, що можна не бачити таку масштабну проблему», – заявив Данило Гетманцев, звертаючись до податківців міста Києва.

Читайте також:

Теги: податки депутат бізнес алкоголь ресторан Данило Гетманцев

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Банку довелось вибачатись за ідею із використанням штучного інтелекту
Австралійський банк замінив працівників підтримки ШІ, а потім покликав назад із вибаченнями
Сьогодні, 11:20
За словами Лесі Карнаух, до моменту оголошення мораторію Податкова провела 30 тис. перевірок бізнесу
Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію
20 серпня, 20:37
Депутати звинувачують Безуглу у системному порушенні регламенту
Парламентський комітет підтримав відсторонення Безуглої від засідання Ради
20 серпня, 17:26
За словами уповноваженої, у середньому до неї щотижня надходить 300 звернень військовослужбовців
Хто гальмує ухвалення законопроєкту про військового омбудсмана. Решетилова зробила заяву
19 серпня, 19:21
На турнірі «Бійці нації 2» перед нагородженням призерів слово на сцені було надане нардепу Миколі Тищенку (ліворуч)
Військовий розповів, як виступ нардепа Тищенка на турнірі з карате завершився скандалом
18 серпня, 12:39
Щоб не загнати економіку в глухий кут, уряд має домовитись про відтермінування СВАМ – ЗМІ
Щоб не загнати економіку в глухий кут, уряд має домовитись про відтермінування СВАМ – ЗМІ
13 серпня, 15:29
Наслідки атаки росіян на Київ, 6 червня
У Києві жителі будинків, які зруйнували росіяни, зіткнулись з неочікуваною проблемою
7 серпня, 11:27
Наразі чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України
НАБУ розкрило подробиці викриття нардепа й посадовців на хабарі
2 серпня, 18:25
Парламентарі освистали нардепку та кричали їй «Ганьба!»
Депутати закликали відсторонити Безуглу від парламентського засідання
31 липня, 14:45

Економіка

Гетманцев пояснив, як зрозуміти, що ресторан ухиляється від сплати податків
Гетманцев пояснив, як зрозуміти, що ресторан ухиляється від сплати податків
Нацбанк встановив курс валют на 25 серпня 2025: скільки коштують долар та євро
Нацбанк встановив курс валют на 25 серпня 2025: скільки коштують долар та євро
Перегляд тарифів на розподіл допоможе ринку зняти борговий тиск без удару по споживачах – ExPro Consulting
Перегляд тарифів на розподіл допоможе ринку зняти борговий тиск без удару по споживачах – ExPro Consulting
Оновлення «Запоріжсталі»: власник розпочав новий етап 
Оновлення «Запоріжсталі»: власник розпочав новий етап 
Китайська металургія може знищити українську – GMK Center
Китайська металургія може знищити українську – GMK Center
Нацбанк встановив курс валют на 25 серпня 2025: скільки коштують долар та євро
Нацбанк встановив курс валют на 25 серпня 2025: скільки коштують долар та євро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
12K
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
10K
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
4540
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
4135
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua