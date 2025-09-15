«Нам потрібні гарантії безпеки та відкриті ринки». CEO «Метінвесту» назвав головні умови для інвестицій в Україні
Для відновлення довіри інвесторів потрібні безпекові гарантії та доступ до європейських ринків – Юрій Риженков
Головними умовами для відновлення інвестицій в Україну є гарантії безпеки та відкритість зовнішніх ринків. Про це розповів генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков в ефірі бізнес-програми Quest Means Business на CNN.
За його словами, війна суттєво ускладнила роботу компанії: видобуток і виплавлення сталі скоротилися, а довіра клієнтів та інвесторів перебуває під тиском. Але «Метінвест» продовжує інвестувати в Україну навіть зараз, хоча масштаби цих інвестицій обмежені.
«Сьогодні головне питання – це безпека. Україні потрібні гарантії безпеки інвестицій, щоб відновити довіру та залучити капітал. Друге критично важливе завдання – відкритість ринків, насамперед європейського», – наголосив Риженков.
Він зазначив, що завдяки відновленню Чорноморського торговельного маршруту вдалося наростити експорт і відновити виробництво до 65–70% від довоєнного рівня.
«Майбутнє може виглядати надзвичайно оптимістично. Україна має великі запаси рідкісних мінералів, що відкриває великі перспективи для співпраці, зокрема зі США. Але це можливо лише після завершення війни», – додав Риженков.
Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала майже 30 млрд гривень інвестицій.
У 2024 році компанія також інвестувала $170,5 млн в екологічні проєкти, зосереджені в кількох основних напрямах: зниження викидів парникових газів, оптимізація енергоспоживання, впровадження відновлюваної енергетики, модернізація обладнання та вдосконалення водоочищення.
Коментарі — 0