Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Нам потрібні гарантії безпеки та відкриті ринки». CEO «Метінвесту» назвав головні умови для інвестицій в Україні

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Нам потрібні гарантії безпеки та відкриті ринки». CEO «Метінвесту» назвав головні умови для інвестицій в Україні
«Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку
фото: metinvestholding.com

Для відновлення довіри інвесторів потрібні безпекові гарантії та доступ до європейських ринків – Юрій Риженков

Головними умовами для відновлення інвестицій в Україну є гарантії безпеки та відкритість зовнішніх ринків. Про це розповів генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков в ефірі бізнес-програми Quest Means Business на CNN. 

За його словами, війна суттєво ускладнила роботу компанії: видобуток і виплавлення сталі скоротилися, а довіра клієнтів та інвесторів перебуває під тиском. Але «Метінвест» продовжує інвестувати в Україну навіть зараз, хоча масштаби цих інвестицій обмежені.

«Сьогодні головне питання – це безпека. Україні потрібні гарантії безпеки інвестицій, щоб відновити довіру та залучити капітал. Друге критично важливе завдання – відкритість ринків, насамперед європейського», – наголосив Риженков.

Він зазначив, що завдяки відновленню Чорноморського торговельного маршруту вдалося наростити експорт і відновити виробництво до 65–70% від довоєнного рівня.

«Майбутнє може виглядати надзвичайно оптимістично. Україна має великі запаси рідкісних мінералів, що відкриває великі перспективи для співпраці, зокрема зі США. Але це можливо лише після завершення війни», – додав Риженков.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала майже 30 млрд гривень інвестицій.

У 2024 році компанія також інвестувала $170,5 млн в екологічні проєкти, зосереджені в кількох основних напрямах: зниження викидів парникових газів, оптимізація енергоспоживання, впровадження відновлюваної енергетики, модернізація обладнання та вдосконалення водоочищення.

Читайте також:

Теги: бізнес інвестиції завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський поспілкувався з представниками американського підприємства, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару
Зеленський відвідав завод у Мукачеві, по якому Росія вдарила ракетами
5 вересня, 22:22
Темпи вивезення металобрухту з України прискорились
Темпи вивезення металобрухту з України прискорились
4 вересня, 10:04
Аналіз фінансових показників провідних приватних навчальних закладів Києва демонструє значні обсяги доходів сегмента освітнього ринку
Кому належать та скільки заробляють приватні школи Києва: дослідження
3 вересня, 08:21
Вантажні перевезення тягнуть збитки «Укрзалізниці»
Війна зацементувала монополію і неефективність залізниці – директор GMK Center
2 вересня, 14:17
У Росії горить Краснодарський НПЗ
У Росії атаковано Краснодарський та Сизранський НПЗ
30 серпня, 04:37
За словами Руслана Кравченка, кількість проваджень зменшилась із 22 396 у липні до 14 605 у серпні
Генпрокурор анонсував скорочення кількості справ проти бізнесу
22 серпня, 20:14
Ракети «Фламінго» та «Стриж»
Нова ракета «Фламінго»: між анонсом та реальністю
19 серпня, 17:57
Рятувальники розібрали половину зруйнованих конструкцій
У РФ зросла кількість загиблих та постраждалих через вибух на збройовому заводі
18 серпня, 18:08
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
Рада має направити податки з банківських надприбутків на «Укрзалізницю» – експерт
17 серпня, 15:42

Економіка

Гетманцев спрогнозував, яким буде дефіцит держбюджету у 2026 році
Гетманцев спрогнозував, яким буде дефіцит держбюджету у 2026 році
ДТЕК розвінчав міфи про аномалії на енергоринку
ДТЕК розвінчав міфи про аномалії на енергоринку
Україна має остаточно скасувати прайс-кепи, щоб увійти до європейського енергоринку – експерт
Україна має остаточно скасувати прайс-кепи, щоб увійти до європейського енергоринку – експерт
Маніпуляції довкола прайс-кепів і «дорогої електрики» не відповідають реальності – експерт
Маніпуляції довкола прайс-кепів і «дорогої електрики» не відповідають реальності – експерт
«єВідновлення» призупиняє роботу на вихідних – Мінрозвитку
«єВідновлення» призупиняє роботу на вихідних – Мінрозвитку
Падіння продажів і $58 млн збитку: «Метінвест» Ахметова відзвітував за роботу у першому півріччі-2025
Падіння продажів і $58 млн збитку: «Метінвест» Ахметова відзвітував за роботу у першому півріччі-2025

Новини

У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Сьогодні, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua