Війна зацементувала монополію і неефективність залізниці – директор GMK Center

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Вантажні перевезення тягнуть збитки «Укрзалізниці»
Війна зупинила реформу «Укрзалізниці» – експерт

Війна стала чинником, який дозволив зберегти монопольну та неефективну структуру «Укрзалізниці» замість проведення необхідної демонополізації та реформи управління. Про це заявив директор аналітичного центру GMK Center Станіслав Зінченко.

«Ще до війни всі експерти обговорювали розділення «Укрзалізниці» на кілька окремих структур – вантажного, пасажирського оператора та інфраструктурну компанію. Навіть ішли перемовини про залучення консультантів із Deutsche Bahn для впровадження реформ. Але війна дозволила бюрократам зацементувати стару структуру», – сказав Зінченко.

За його словами, попри героїчну роль «Укрзалізниці» у перші місяці вторгнення, нинішнє керівництво демонструє недостатню активність у стратегічному розвитку. Вантажні перевезення залишаються формуючими прибуток, але бізнес не може на четвертому році війни тягнути на собі загальну збитковість величезного державного монополіста.

