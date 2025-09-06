Головна Світ Соціум
Польські фермери планують страйк на кордоні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Польські фермери планують страйк на кордоні
За даними польської сторони, страйк триватиме з 11:00 до 17:00 за польським часом
фото з відкритих джерел

Львівська митниця попереджає про страйк польських фермерів на на кордоні «Медика-Шегині»

За інформацією Львівської митниці, сьогодні, 6 вересня, польські фермери планують провести страйк поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині». Акція протесту передбачає блокування вантажного транспорту, що прямує на в’їзд в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську митницю.

За даними польської сторони, страйк триватиме з 11:00 до 17:00 за польським часом. Протестувальники мають намір перекрити рух саме для вантажних транспортних засобів, що в'їжджають до України.

Львівська митниця закликає перевізників врахувати цю обставину та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону, щоб уникнути затримок.

Нагадаємо, цьогоріч уряд Польщі додав прикордонні контрольно-пропускні пункти до переліку критичної інфраструктури, щоб обмежити можливі спроби блокування польсько-українського кордону в майбутньому. Про це повідомив голова Ради з питань співпраці з Україною та Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль, передає Rzeczpospolita.

Теги: Польща кордон страйк фермер Україна

