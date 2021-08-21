Ціни на руду почали падати, уряд має подбати про підтримку видобувного сектору економіки – експерт

«Взагалі весь видобувний сектор підпадає під ризики коливання цін»

Те, що ціни на руду падають після зростання – нормальна світова практика, тож уряд має не перекривати бізнесу кисень, а подбати про його підтримку. Про це заявила Ксенія Орінчак, виконавча директорка Національної Асоціації добувної промисловості України.

«Взагалі весь видобувний сектор підпадає під ризики коливання цін. Тому що є сировина, яка на біржі купується, і яка не на біржі. І це постійний ризик як для бізнесу, так і для держави», – пояснює Орінчак.

Саме тому, на її переконання, формування ренти на руду з урахуванням її вартості на міжнародних біржах може дати не прибуток до бюджету, а навпаки – втрати.

«Якщо ми будемо це прив’язувати (до біржових ставок - ред.) і ще збільшувати податки, то, безумовно, буде втрачати і держава, буде втрачати і безнес. Нам головне в цьому розрізі не топити бізнес, а допомагати йому», – підкреслила вона.

Орінчак також переконана, що у ситуаціі, коли йде ціновий спад, держава повинна не перекривати повітря українським компаніям.

«Ці компаніі роблять добру справу – заводять в країну валюту і дають робочі місця. А це, знову ж таки - бюджет і податки», – резюмувала Орінчак.

Як відомо, а ісля стрибка цін на аграрну та металургійну продукцію, який розпочався у четвертому кварталі минулого року, спостерігається зниження попиту та цін на кукурудзу і на металургійну продукцію. Так, у цей четвер на азійських ринках ф'ючерси на руду з 62% -ним вмістом заліза в Сінгапурі подешевшали на 10% - до $134 за тонну. Це мінімуму за останні 8 місяців.

Коментуючи ситуацію з цінами, економіст Борис Кушнірук зазначив, що тепер перед українською владою стоїть завдання відкоригувати річні фінансові плани з урахуванням того, що експортна виручка значно впаде, а разом з нею може обвалитися і курс гривні.