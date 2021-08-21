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    Комунальні тарифи у Славаччині та Україні: експерт навів цікаві дані

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    У Словаччині&nbsp;сім'я з чотирьох осіб у середньому платить за комунальні послуги 7180 грн - Комунальні тарифи у Славаччині та Україні: експерт навів цікаві дані
    У Словаччині сім'я з чотирьох осіб у середньому платить за комунальні послуги 7180 грн
    Фото з відкритих джерел

    Словаки сплачують за комунальні послуги більше за українців, але мають значно вищу середню заробітну плату

    Із середньою зарплатою в регіонах близько 9 тис. грн українці витрачають на сплату комунальних рахунків близько 30% від заробленого. Щоб досягнути рівня Словаччини за співвідношенням заробітна плата/комунальні платежі, рівень щомісячного заробітку в Україні має перевищувати 15 тис. грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Комітету з питань ЖКГ громадської ради при КМДА Олег Попенко.

    Попенко порахував середньомісячні витрати жителя Словаччини на комунальні послуги. «Сплата комунальних послуг в двокімнатній квартирі для сім'ї з чотирьох осіб становить в середньому €230 (7180 грн), а також газ – €15 на квартал. Разом з іншими платежами в середньому виходить €235», – зазначив Попенко.

    Отже, за наведеною ним інформацією, у Словаччині вартість комунальних послуг становить 19,96% від середньої заробітної платні, яка дорівнює €1177 (36600).

    Українці ж, за підрахунками експерта, витрачають на сплату комунальних рахунків на 10% більше свого заробітку за словаків.

    «Для того, щоб зрівнятися із Словаччиною, всі українці мають заробляти не менш ніж 15030 грн на місяць», – підсумував експерт.

    Також він підкреслив важливість того факту, що після сплати рахунків, у середньостатистичного мешканця Словаччини залишається приблизно на 25 тис. грн більше, ніж у українця.

    Нагадаємо, раніше Олег Попенко порівняв співвідношення комунальних тарифів та заробітних плат в Україні та Польші.

    В Україні за борги з комуналки можуть вимкнути газ і електроенергію. Крім того, постачальник має право подати до суду і потім заарештувати банківські рахунки боржника.

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    Теги: ЖКГ газ тарифи Словаччина комуналка ціни українці уряд населення
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    Комунальні тарифи у Славаччині та Україні: експерт навів цікаві дані