Керівнику «Гарантованого покупця» загрожує відповідальність через блокування коштів єврооблігацій – англійські адвокати

Юристи наголошують, що є ряд правопорушень, які були вчинені ДП «Гарантований покупець»

Новий керівник держпідприємства «Гарантований покупець» Андрій Пилипенко понесе кримінальну відповідальність за блокування виплати коштів від єврооблігацій на адресу окремих виробників «зеленої» електроенергії.

Про це йде мова в листі англійських адвокатів BCL Solicitors LLP (діють в інтересах ДТЕК ВДЕ) на адресу ДП «Гарантований покупець».

«Бездіяльність ГарПоку щодо виплати коштів, що належать ДТЕК, ймовірно, є триваючою злочинною поведінкою, за яку ви (керівник ДП «Гарантований покупець» – прим.) особисто можете нести відповідальність, якщо не будуть вжиті заходи для негайного виправлення ситуації», – говориться в листі.

Юристи наголошують, що є ряд правопорушень, які були вчинені: заволодіння майном злочинним шляхом, відмивання грошей, шахрайство.

«Кожен, хто бере участь в злочинній змові; будь-яка особа, яка допомагає, підтримує, радить або забезпечує вчинення такого злочину, є винувата у первинному злочині і підлягає звинуваченню так само, як якщо б вона була основним злочинцем», – зазначається в листі.

Також повідомляється, що усі ці злочини є тяжкими злочинами, за які передбачено покарання у вигляді значних строків позбавлення волі.

«Ми також підкреслюємо, що будь-які інші транзакції, окрім переказів цих коштів законному власнику – ДТЕК – становитимуть подальший кримінальний злочин щодо передачі майна, набутого злочинним шляхом», – йдеться в листі.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами. 15 листопада виплати отримали усі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду.

Компанія ініціювала кримінальний процес в Україні та Великобританії щодо посадових осіб ДП «Гарантований покупець» та уряду через втручання у процес розподілу цільового кредиту від ЄС.

ДТЕК ВДЕ офіційно повідомило керівництво ДП «Гарантований покупець» про кримінальний злочин, який він вчиняє.