Принципової різниці між «Роттердам+» для вугілля і «Амстердам+» для газу не існує – нардеп

«Де логіка: газ продавати за формульною ціною, прив’язавши до амстердамської біржі, а на вугілля казати, ні – це неправильно»

Формула «Роттердам+» для визначення ціни на вугілля була ідентичною до формула ціноутворення на природний газ, які в різний час носили назви «Дюссельдорф+» чи «Амстердам+».

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства (2007-2010) Олексій Кучеренко.

«Де логіка: газ продавати за формульною ціною, прив’язавши до амстердамської біржі, а на вугілля казати, ні – це неправильно. Український газ нам доставляють з Дюссельдорфу чи Амстердаму і ми начебто сплачуємо за доставку, а чому ж з вугіллям має бути інша історія», – заявив нардеп в ефірі телеканалу «Наш».

Кучеренко наголосив, попри його скептичне ставлення до формули «Роттердам+», всі державні органи — правоохоронні і контролюючі, а також міжнародні експерти підтвердили законність формули «Роттердам+» та її обґрунтованість.

«Держава каже, що претензії не має до цієї формули. З політичної точки зору ми тут можемо сперечатися стосовно цієї формули, але я бачу рішення суду, я бачу прокурорські звернення стосовно закриття цих справ, я бачу аудити міжнародних компаній», – додав Кучеренко.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.