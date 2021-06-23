Україна має проводити екомодернізацію з використанням устаткування свого виробництва, – еколог

«Ми що, Зімбабве, у нас що, немає наших технологій, наших виробництв?»

Україна не повинна бездумно копіювати екологічні норми ЄС, ми маємо враховувати наші реалії при підготовці законодавства. Про це заявила президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» Світлана Берзіна.

«В європейському законодавстві, європейській практиці є відповідні органи, які забезпечують управління довідниками найкращих доступних технологій, і проводять дослідження. Запитання – ми що, Зімбабве, у нас що, немає наших технологій, наших виробництв? Ми плануємо перекладати НДТМи з європейських брефів! Цього не робить ніхто, навіть той, хто імплементує вимоги 75-ї директиви», – розповіла Берзіна.

Вона також додала, що запропонованим владою законопроектом про промислові викиди (№4167) не врегульовується питання управління довідником найкращих доступних технологій та методів (НДТМ).

«У цьому законі взагалі не врегульовано, звідкіля беруться НДТМи як документ, хто керує цим документом, яким чином вони мають переглядатися. Передбачено, що раз на вісім років чомусь будуть переглядатися висновки з НДТМів. Але незрозуміло, хто буде керувати цим документом», – зазначили Берзіна.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що законопроект про зниження промислових викидів має бути відхилений, адже не має нічого спільного з захистом екології і спрямований на знищення промисловості.

Водночас заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський вважає, що Україна не повинна брати на себе нереалістичні зобов’язання щодо термінів проведення екомодернізації, і має надати підтримку промисловості, як це роблять країни ЄС.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада вдруге провалила законопроект про запобігання, зменшення та контролю забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.