В Одесі створено раду оборони міста



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Розпорядження мера не було погоджено з Одеським обласним штабом територіальної оборони

Очолили раду оборони Одеси мер Геннадій Труханов і його заступники

Міська влада Одеси створила раду оборони міста на період дії воєнного стану.

Відповідне розпорядження підписав мер міста Геннадій Труханов, повідомляє прес-служба мерії.

«Утворено раду оборони Одеси з метою сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану і затверджено її склад», - йдеться у розпорядженні №1033.

Згідно з документом очолили раду оборони Труханов і його заступники, до її складу також введено представників ВМС, оперативного командування «Південь» ЗСУ, командування «Південь» Повітряних сил ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії, АМПУ, Нацполіції, СБУ, військових комісаріатів, низки міських комунальних служб і приватних підприємств.

Водночас, очільник департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської облдержадміністрації Сергій Готко у коментарі «Укрінформу» зауважив, що «розпорядження мера не було погоджено з Одеським обласним штабом територіальної оборони».

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