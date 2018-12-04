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    В Одесі створено раду оборони міста

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    Розпорядження мера не було погоджено з Одеським обласним штабом територіальної оборони - В Одесі створено раду оборони міста
    Розпорядження мера не було погоджено з Одеським обласним штабом територіальної оборони

    Очолили раду оборони Одеси мер Геннадій Труханов і його заступники

    Міська влада Одеси створила раду оборони міста на період дії воєнного стану.

    Відповідне розпорядження підписав мер міста Геннадій Труханов, повідомляє прес-служба мерії.

    «Утворено раду оборони Одеси з метою сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану і затверджено її склад», - йдеться у розпорядженні №1033.

    Згідно з документом очолили раду оборони Труханов і його заступники, до її складу також введено представників ВМС, оперативного командування «Південь» ЗСУ, командування «Південь» Повітряних сил ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії, АМПУ, Нацполіції, СБУ, військових комісаріатів, низки міських комунальних служб і приватних підприємств.

    Водночас, очільник департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської облдержадміністрації Сергій Готко у коментарі «Укрінформу» зауважив, що «розпорядження мера не було погоджено з Одеським обласним штабом територіальної оборони».

    Як повідомлялося, воєнний стан в Україні запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

    У навчальних центрах Збройних сил України 3 грудня розпочалися збори оперативного резерву першої черги. Навчання серед військових проведуть для підвищення боєготовності у разі відкритої агресії з боку РФ. 

    У понеділок силовики встановили блокпости на в’їздах до Вінниці.

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