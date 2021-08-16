Tesla підрахувала, скільки коштує утримання електромобіля

Американський виробник електромобілів запевняє, що вартість володіння електричним седаном Tesla Model 3 знаходиться на рівні утримання бензинової Toyota Camry

Tesla опублікувала розрахунки середньої вартості володіння електромобілем Model 3 в модифікації Standard Range Plus в порівнянні з популярним в США седаном Toyota Camry. Pа п'ять років і майже 100 тисяч кілометрів пробігу обидва седана обійдуться власникові приблизно однаково.

При цьому американський електрокар значно вигідніше німецьких конкурентів, серед яких Tesla називає Audi і BMW.

У новому звіті Tesla зазначає, що орієнтовна вартість Model 3 Standard Range Plus в США знаходиться на одному рівні з моделями преміального сегмента від Audi і BMW, проте володіння електричним седаном обійдеться набагато дешевше - на рівні витрат на утримання більш доступною Toyota Camry, яка є найбільш популярним седаном на американському ринку.

Звичайно, витрати на електроенергію майже за 100 тисяч кілометрів пробігу істотно нижче вартості пального, проте в розрахунках Tesla також враховує амортизацію і вартість страховки. За п'ять років вартість володіння Tesla Model 3 склала 55 центів за милю.

Розрахунки засновані на великій базі даних залишкової вартості седана Model 3, а також вартості його ремонту, технічного обслуговування, електроенергії та інших факторів.

Експлуатаційні витрати, в які входить, наприклад, бензин або електрика, регулярне техобслуговування і шини, для Model 3 складають лише трохи більше половини суми аналогічних витрат на Camry за той самий період.

До речі, всі дані відносяться до 2020 року, а з тих пір ціни на Tesla встигли вирости. Крім того, всі цифри дійсні виключно для американських реалій.