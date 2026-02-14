Головна Інтерв'ю
search button user button menu button

Д/день С/святого Валентина: як відзначати грамотно? 10 запитань до мовознавиці

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Д/день С/святого Валентина: як відзначати грамотно? 10 запитань до мовознавиці
коллаж: glavcom.ua

Велика чи мала літера? Про одне з численних недопрацювань нашого правопису

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії. Їх можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Вивчаймо мову разом, говорімо та пишімо правильно!

Усі випуски читайте 👉 у спецпроєкті «Мовне питання»

Свято всіх закоханих – релігійне чи світське? Відповідаю: і релігійне, і світське. Святий Валентин справді існував, це – ранньохристиянський єпископ і мученик, частина мощів якого зберігається в Україні – в Самборі (вже понад 260 років).

А тепер розгляньмо §53 правопису «Назви, повʼязані з релігією». Він містить таку примітку: «Слова апостол, святий, преподобний, мученик та ін. пишемо з малої букви: апостол Матвій, святий Пантелеймон, свята великомучениця Варвара, преподобний Серафим Саровський, блаженна Феодора. Але Пресвята Богородиця, Свята Трійця, собор Святого Петра».

У цьому ж параграфі є пункт про написання назв релігійних свят: «З великої букви пишемо назви релігійних свят і постів, а також окремих днів, що стосуються цих періодів: Благовіщення, Великдень, Петра й Павла, Покрова, Різдво, Великий піст, Різдвяний піст, Петрівка, Пилипівка, Спасівка, Страсний тиждень, Страсна п’ятниця».

Ви, мабуть, помітили, що в прикладах немає жодної назви зі словом «день». Тобто укладачі правопису пишуть просто «Петра й Павла» (але це очевидно, що імена завжди з великої!). Так само ми можемо лише здогадуватися, з якої літери писати в назвах свят слово «святого». Це одне з численних недопрацювань правопису.

Чому в людей узагалі виникають запитання, як це писати? Бо воду скаламутив словник-довідник В. Жайворонка «Велика чи мала літера?» (2008 р.), згідно з яким у назвах церковно-календарних свят «день» треба писати з малої, а «святого», «преподобного» тощо – з великої: день Апостола Андрія Первозваного, день Великомученика Георгія Побідоносця, день Преподобного Олексія, день Святого Дмитра, день Святої Варвари та ін. Однак це суперечить не тільки правопису, а й церковній традиції, в якій лики святості пишуть з малої і скорочують ось так: св., прп., ап., вмч. тощо.

Отже, назви релігійних свят треба писати так: День святого Валентина, День святого Миколая, День святої Варвари, День апостолів Петра і Павла.

• 1 •

Юлія Костик: Дуже гарне слово («пальчатки». Ідеться про допис Ольги Васильєвої в соцмережі – ред.). А ще не можу добрати відповідника до слова «будильник», може підкажете?

Так, слово «пальчатка» на позначення рукавиці з відділеннями для кожного пальця є в усіх словниках (від Грінченка до СУМ-20) та має велику давність і широку географію вжитку: Волинь, Поділля, Полісся, Сіверщина та інші куточки України (також є варіант «пальчата»). Мрію, щоб магазини почали розрізняти ці два товари: рукавички та пальчатки. А слово «будильник» має гарний синонім у всіх старих словниках: буди́ло. [Годи́нник з буди́лом]. 

• 2 •

Андрій Миколайович: Скажіть будь ласка як буде українською мовою химическая завивка волос? Дякую.

У значенні процесу – завивання: «Панночка сиділа коло вікна.., на столику горіла спиртова лампочка і грілися щипці для завивання волосся» (Леся Українка). У значенні зачіски (завите волосся) – завивка: «Дівчата стрижені і в завивках, спідничини вузенькі, до колін, з розпіркою ззаду» (Григорій Тютюнник). Тому обирайте залежно від контексту: хімзавивання чи хімзавивка. 

• 3 •

Гордій Здоренко: Чи є в українській мові слово «ширинка»? Йдеться про застібку на штанях чи шортах.

Є, але пишеться інакше: ширінка або ширінька

• 4 •

Наталія Лебідь: Яке значення дієслова «леліти»? Річ у тім, що словники подають «блищати», «виблискувати». Я б ще додала – «пишатися», «красуватися». Бо у відомій обрядовій пісні співається: «Вербовая дощечка, дощечка, / Ходить по ній Насточка, Насточка, / На все поле леліє, леліє, / Звідки милий приїде, приїде». Але сьогодні я почула невідому мені повстанську колядку, де це слово вжите в абсолютно незрозумілому значенні, та ще й в перехідній формі, тобто із «-ся»: «гріх за це ЛЕЛІВСЯ». Щоб зрозуміти контекст, додаю фрагмент тексту колядки: «Питаються діти: Де наш батько дівся?.. А батькові на чужині Гріх за це лелівся...»

Так, «леліти» – це «блищати» (від нього лелітка – блискуче кружальце, яким прикрашають одяг). Але є і «лелітися» – майоріти, виднітися (словник Кримського). Тобто, на мою думку, батькові на чужині за опір «світив» гріх (у значенні «покарання»). «Закули-закули, В тюрми посадили, Тисячами невільників Україну вкрили... Ой, поможи, Боже, Все це перебути, Нашій неньці Україні Воленьку здобути!».

• 5 •

Степан Онищук: Як ви прокоментуєте слово «лента» в пісні «Ах, лента за лентою – набої подавай, Вкраїнський повстанче, в бою не відступай!»? Це ж росіянізм?

«Лента» – запозичення з німецької мови через російську. Linte – «стрічка, стьожка», від латинського lintea (прикм. жін. p.), linteus (чол. p.) «лляний, полотняний», похідного від līnum «льон». Сучасний академічний тлумачний словник маркує «ленту» як рідковживане («те саме, що стрічка»). Утім, це слово вживали й класики: «Через плече [у пана] лента широка та червона, на плечах золоті китиці як жар горять, а від самого так і сяє, просто і не дивися!» (Г. Квітка-Основ'яненко); «Ой піду я на торг, на торжочок, Та куплю собі шаблю золотую, А до шаблі ленту голубую» (П. Чубинський). У сучасній мові лента з повстанської пісні – це патронна (набійна) стрічка.

• 6 •

Наталія Чубина: А слово «безневинна» є синонімом «невинна»? Чи це заперечення невинності?

«Безневинна» за словником – те саме, що «безвинна». Можна вживати обидва слова, але краще віддавати перевагу логічнішому – «безвинна». 

• 7 •

Василь Клавдюк: Чи можна казати «кіт балдіє на батареї»? Балдіти – літературне слово?

Це вульгаризм. А кіт чманіє або чуманіє.

• 8 •

Сашко Марчевський: Побачив у СУМ-20 таку словникову статтю: «БОРТ, ч. 1. род. у. Бокова стінка судна, літака і т. ін.; бічна частина палуби». Навіщо навели два цих слова? 

«Боковий» подане з приміткою «те саме, що бічний». Тобто це дублетні форми. Можливо, не уніфікували саме для того, щоб показати правомірність обох слів. Особисто я ніколи не вживаю «боковий», адже «бічний» автентичніше. Мені його вистачає.

• 9 •

Юлія Сергієнко: Чи можна збивати яйця вінчиком?

«Вінчик» у словнику – розмовне. Це запозичення з російської. В українській мові пристрій для збивання яєць, протертих овочів і т. ін. на піну – це віничок. 

• 10 •

Олена Кузнєцова: Добрий день. Цікавить, куди ставиться наголос у таких прикметниках: приліжкова (напр. тумбочка), настегнова (напр. повʼязка). Дякую.

Гадаю, якщо ліжкови́й, стегнови́й, то й приліжкова́, настегнова́. 

Запитання для Ольги Васильєвої надсилайте на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання». 

«Главком»

Читайте також:

Теги: українська мова правопис словник Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як перекласти українською «то ли еще будет»? 10 запитань до мовознавиці
Як перекласти українською «то ли еще будет»? 10 запитань до мовознавиці
24 сiчня, 12:12
Оксана і Ксенія – одне й те саме? 10 запитань до мовознавиці
Оксана і Ксенія – одне й те саме? 10 запитань до мовознавиці
31 сiчня, 10:00
Які фемінітиви до слів «маг», «екстрасенс» і «медіум»? 10 запитань до мовознавиці
Які фемінітиви до слів «маг», «екстрасенс» і «медіум»? 10 запитань до мовознавиці
7 лютого, 10:00
Документ проголошує, що утвердження і захист української мови є критично важливими для національної безпеки
Оновлення українського правопису та унікальний шрифт. Рада ухвалила постанову
15 сiчня, 12:37
Зелена земля. Мовознавиця пояснила, чому Гренландія, а не Грінландія
Зелена земля. Мовознавиця пояснила, чому Гренландія, а не Грінландія
26 сiчня, 18:47
«До міста Київ» чи «до міста Києва»? Мовознавиця пояснила, як узгоджувати топоніми зі словом
«До міста Київ» чи «до міста Києва»? Мовознавиця пояснила, як узгоджувати топоніми зі словом
22 сiчня, 10:59
Мовознавиця пояснила, чи можна киян називати київцями
Мовознавиця пояснила, чи можна киян називати київцями
19 сiчня, 20:18
Олімпійські ігри 2026. Мовознавиця пояснила, як грамотно писати про головну спортивну подію чотириріччя
Олімпійські ігри 2026. Мовознавиця пояснила, як грамотно писати про головну спортивну подію чотириріччя
10 лютого, 21:32
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув питання деколонізації правового поля через уніфікацію мовних і технічних стандартів у правотворчій діяльності
В Україні з'явиться унікальний національний шрифт? Деталі від Стефанчука
13 сiчня, 19:58

Інтерв'ю

Д/день С/святого Валентина: як відзначати грамотно? 10 запитань до мовознавиці
Д/день С/святого Валентина: як відзначати грамотно? 10 запитань до мовознавиці
«Як це, українка представлятиме Естонію на Євробаченні?» Співачка з Вінниччини підкорює Таллінн
«Як це, українка представлятиме Естонію на Євробаченні?» Співачка з Вінниччини підкорює Таллінн
Зірка «Тихої Нави» Сергій Кисіль – про те, як створювалася перша українська кіносенсація 2026 року
Зірка «Тихої Нави» Сергій Кисіль – про те, як створювалася перша українська кіносенсація 2026 року
«Людина, якій страшно, не поїде в Антарктику». Нова очільниця української експедиції – про роботу на краю світу
«Людина, якій страшно, не поїде в Антарктику». Нова очільниця української експедиції – про роботу на краю світу
Які фемінітиви до слів «маг», «екстрасенс» і «медіум»? 10 запитань до мовознавиці
Які фемінітиви до слів «маг», «екстрасенс» і «медіум»? 10 запитань до мовознавиці
Мер Харкова Ігор Терехов: Стояло питання життя і смерті для міської системи опалення
Мер Харкова Ігор Терехов: Стояло питання життя і смерті для міської системи опалення

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua