В Україні з'явиться унікальний національний шрифт? Деталі від Стефанчука

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
В Україні з'явиться унікальний національний шрифт? Деталі від Стефанчука
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув питання деколонізації правового поля через уніфікацію мовних і технічних стандартів у правотворчій діяльності
фото: rada.gov.ua

Стефанчук представив ідею оновити український правопис

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики провів засідання, на якому було представлено законопроєкт «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.

Голова Ради Руслан Стефанчук представив ініціативу, покликану усунути наслідки радянської русифікації з українського законодавства. Ідея охоплює не лише оновлення термінології, а й розробку унікального національного шрифту, який буде використовуватись у державних документах. Він підкреслив, що сучасне українське законодавство нерідко виглядає як своєрідна «калька». Формально написане українськими словами, воно, однак, часто базується на логіці та граматичних конструкціях, притаманних російській мові. Такий підхід, за його словами, є проявом русифікації, що залишається помітною в законодавчій практиці.

Основні напрями:

  • оновлення правопису (після консультацій із Кабінетом міністрів та науковими інституціями, фіналізація роботи над українським правописом очікується до 1 березня);
  • створення правничого глосарія (спільно з мовознавцями та юристами планується розробка єдиної бази термінів українського законодавства, мета якої позбутися канцеляризмів та русизмів, які десятиліттями вкорінювалися в юридичну практику через радянський вплив).

Зокрема, народний депутат підкреслив, що недопустимо використовувати шрифти російського походження, наприклад, Peterburg або Izhitsa, в офіційних актах і на державних відзнаках України. Постанова передбачає розробку та впровадження національного шрифту, що має стати символом суверенітету навіть у графічному виконанні законів. Комітет одностайно підтримав таку ініціативу.

Нагадаємо, на сайті Ради з'явився законопроєкт «про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави».

Теги: правопис Руслан Стефанчук Верховна Рада

