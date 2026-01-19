Головна Країна Наука та освіта
Мовознавиця пояснила, чи можна киян називати київцями

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Читачка запитує: «Раніше я вважала, що «київці» – це зверхня назва киян. Чи так це?»

Існує думка, що «київці» – це зверхня назва киян. Таким припущенням поділилася читачка «Главкому». Однак мовознавиця Ольга Васильєва спростувала це та пояснила у рубриці «Мовне питання», що значить це слово.

Ольга Васильєва стверджує, слово «київці» не є зверхньою назвою киян, адже це вигадка. Насправді ж існують й інші подібні назви мешканців міст, як харківці й харківʼяни, дніпровці й дніпряни, тернопільці й тернополяни та інші.

До того ж киян так називають у багатьох творах відомих українських письменників, наприклад Лесі Українки та Володимира Винниченка. Ольга Васильєва поділилася прикладами уривків з творів, де киян називають «київцями». «Володимир Винниченко: «Київці й полтавці змішалися докупи й розташувались коло вогню». У. Самчук: «Через село коло Попового пройшло того не мало. Обоз. Київці, волиняки». О. Косач у листі до Лесі Українки (1906): «Київці тягнуть мене в редакторки дитячої газети». (Увага на фемінітив «редакторка». 1906 рік!) А от Іван Огієнко у праці «Мова наших видань» (1933) писав: «Мешканці Києва звуть себе киянами, а не київцями; пор. у Шевченка: А вас, моїх святих киян і ваших чепурних киянок оддав («Юродивий»)», – навела до прикладу мовознавиця.

Нагадаємо, що філологиня Ольга Васильєва відповіла на питання читача «Главкому», чи правильно називати мешканців Камʼянського і Камʼянця-Подільського камʼянчанами. Про це вона розповіла у рубриці «Главкому» «Мовне питання». За її словами, у Камʼянському живуть у камʼянці.

Раніше «Главком» писав про те, що часто вживана сполука «на кшталт» є полонізмом, адже польське kształt означає «форма» і походить від середньоверхньонімецького gestalt – «установлений». Ольга Васильєва пояснила її походження та назвала питомі українські відповідники, які варто використовувати. 

Коментарі — 0

