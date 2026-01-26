Головна Країна Наука та освіта
Зелена земля. Мовознавиця пояснила, чому Гренландія, а не Грінландія

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Зелена земля. Мовознавиця пояснила, чому Гренландія, а не Грінландія
колаж: glavcom.ua

Васильєва нагадує: «Гренландія – це транслітерація не з англійської, а з данської мови»

Читачі «Главкому» поцікавилися, чому Гренландія пишеться саме через букву «е», а не через «і» як Грінландія. На це питання відповіла філологиня Ольга Васильєва в рубриці «Мовне питання», повідомляє «Главком».

Читачі припустили, що слово Гренландія має писатися інакше, а саме Грінландія, як транслітерація з англійської, адже в назві країни дійсно є слово «Грін», яке пишеться через «і» та в перекладі з англійської мови означає зелений колір. Однак мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, що це слово – це транслітерація не з англійської, а з данської мови.

«Річ у тім, що Гренландія – це транслітерація не з англійської, а з данської мови: Grønland. А в українській умлаути ø, ö передаємо як «е»: не Грьонландія, як в оригіналі, а Гренландія; не Кьольн, а Кельн. Тож росіяни в цьому випадку ні до чого. Так само багато хто питає, чому омбудсман, але бізнесмен. Бо бізнесмен – слово англійського походження, а омбудсман – шведського, – пояснила філологиня. Тому правильно писати та говорити – Гренландія через «е».

Згадуючи про кольори, Ольга Васильєва пояснила вживання ще деяких слів. Зокрема, один із читачів поцікавився, чому, як правило говорять «зелений», «жовтий», «червоний», але чомусь «синій». Тобто використовують там «ий», а тут «ій».

Мовознавиця пояснила, що різниця вживання цих слів полягає в різних групах прикметників – твердої та м’якої з основою на твердий або м’який приголосний. «Зелений», «жовтий», «червоний» – це прикметники твердої групи, а «синій» – мʼякої. До мʼякої групи належать відносні прикметники (літній, житній, дорожній); похідні від прислівників (вчорашній, внутрішній, ближній); відносні прикметники з основою на -й (безкраїй); відносні прикметники з відтінком присвійності (братній); якісний прикметник «синій». Тобто мʼяка група прикметників у системі кольорів – це виняток», – зауважила Ольга Васильєва.

Нагадємо, як мовознавиця Ольга Васильєва обґрунтувала питання щодо того, чи є різниця між значеннями слів «жителі» та «мешканці». За словами мовознавиці, вона особисто зіштовхнулася з цим питанням. Філологиня розповіла, що існують твердження, що «мешканці» живуть у помешканнях, а «жителі» – в населених пунктах.

мова мовознавець правила Ольга Васильєва

Зелена земля. Мовознавиця пояснила, чому Гренландія, а не Грінландія
Зелена земля. Мовознавиця пояснила, чому Гренландія, а не Грінландія
