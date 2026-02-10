Олімпійські ігри 2026. Мовознавиця пояснила, як грамотно писати про головну спортивну подію чотириріччя

«Олімпійські Ігри 2026»: що з великої, що з малої; чи треба між словом і цифрою тире чи дефіс?

Читачі «Главкому» поцікавилися, як грамотно писати назву спортивних змагань «Олімпійські ігри 2026». На питання читачів відповіла мовознавиця Ольга Васильєва в рубриці «Мовне питання», повідомляє «Главком».

Ольга Васильєва пояснила, з маленької чи великої букви потрібно писати назву спортивних змагань «Олімпійські ігри 2026». За словами мовознавиці, у назвах свят чи подій, перше слово потрібно писати з великої букви, а друге з маленької.

Філологиня розповіла, якому правилу правопису відповідає ця умова та чому саме таке написання вважається правильним. «Згідно з правописом (§52 «Назви історичних подій, епох, календарних періодів і свят, суспільних заходів») у назвах політичних, культурних, спортивних та інших заходів міжнародного або загальнодержавного значення з великої букви пишемо перше (або єдине) слово і власні назви: Олімпійські ігри, Біла олімпіада, Марш миру, Всесвітній конгрес українців, Всеукраїнська педагогічна конференція, Міжнародний рік дитини, Кубок УЄФА (футбол)», – розповіла Ольга Васильєва.

Також фахівчиня зауважила, що рік поруч із назвою змагань Олімпійські ігри 2026 необхідно писати без тире і дефісів.

До слова, Ольга Васильєва у рубриці «Главкому» «Мовне питання» пояснювала, з малої чи великої букви пишеться вислів Чемпіонат світу та Кубок світу. Філологиня зазанчила, що за правописом у назвах історичних подій, епох, календарних періодів та свят перше слово завжди пишеться з великої букви, або єдине слова.

