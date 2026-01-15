Оновлення українського правопису та унікальний шрифт. Рада ухвалила постанову

Документ проголошує, що утвердження і захист української мови є критично важливими для національної безпеки

Постанова передбачає підвищення мовної якості законів, розвиток українськомовного контенту та протидію проросійським наративам

Верховна Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави. Вона передбачає оновлення правопису та запровадження нового національного шрифту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Володимира В'ятровича.

Відповідне рішення ухвалили 237 парламентарів. За словами депутата, постанова проголошує, що утвердження і захист української мови, формування українськомовного середовища на всій території України у всіх сферах суспільного життя є критично важливими для національної безпеки, державної єдності і сталого розвитку України.

«Необхідні для цього законодавчі та управлінські рішення мають ухвалюватися відповідно до інтересів української державності і майбутнього українського народу, незважаючи на протидію держави-агресора чи будь-який інший зовнішній тиск. Захист і розвиток української мови залишаються серед першорядних завдань усіх гілок влади в Україні, об’єктом уваги і піклування громадянського суспільства», – вказано в документі.

Постановою передбачається:

оновлення та затвердження правопису української мови з урахуванням сучасних наукових підходів;

підвищення мовної якості текстів законів України та інших нормативно-правових актів;

удосконалення стандартів правотворчої діяльності, зокрема щодо оформлення актів Верховної Ради;

розвиток українськомовного аудіовізуального контенту суспільними медіа;

посилення заходів з протидії поширенню в медіапросторі України деструктивних проросійських наративів;

забезпечення наповнення та функціонування Єдиного глосарія правових термінів, узгодження його з перекладом глосарія термінів acquis ЄС.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що спільно з мовознавцями та юристами планується розробка єдиної бази термінів українського законодавства, щоб позбутися канцеляризмів та русизмів. Законопроєкт також передбачає створення національного шрифту для державних документів. Руслан Стефанчук зазначив, що недопустимо використовувати шрифти російського походження, як-от «Peterburg» або «Izhitsa», в офіційних актах і на державних відзнаках України.

Окрім того, проєкт постанови встановлює комплекс заходів для розвитку української мови у сфері освіти, медіа, державного управління та родинного виховання. Зокрема, пропонується створення якісного національного аудіовізуального продукту, забезпечення українськомовного обслуговування громадян, підтримка досліджень і видання словників, а також впровадження інструментів контролю за дотриманням мовного законодавства.