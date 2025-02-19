Чи можна подати заяву на продовження відстрочки поштою: роз’яснення ТЦК
Кабмін вніс зміни щодо порядку розгляду заяв про відстрочку від мобілізації
Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін на своїй сторінці в Facebook розповів, чи можна подати заяву на відстрочку поштою.
«У кінці вересня я сказав на брифінгу, що заява на відстрочку подається військовозобов'язаним особисто. Що жодних відстрочок поштою не передбачено. Тут же з'явилися купа адвокатів, які розповідали що «особисто подають» це не те ж саме що «особисто прибувають», що ніде немає вимоги приходити в ТЦК щоб подати документи на відстрочку. І ось минуло близько трьох місяців і в постанову 560 внесли зміни», – розповідає він.
Відтепер там чітко прописали «під час подання заяви військовозобов’язаний пред’являє військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі).
«Поясніть мені, будь ласка, як може військовозобов'язаний пред'явити свій військово-обліковий документ поштою. З повторним проходженням ВЛК буде те ж саме – в законі буде чітко прописано «зобов’язані самостійно мають звернутися до ТЦК та СП за направленням», – додав Істомін.
Нагадаємо, з 7 лютого у застосунку «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок.
Раніше для продовження онлайн-відстрочки було потрібно надсилати новий запит у застосунку. Тепер достатньо лише оновити військовий документ.
До слова, наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до територіального центру комплектування за повісткою та оновити свої дані.
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