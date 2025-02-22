Виграти війну чи показати дупу Трампу?

Трамп, свідомо чи не свідомо просто виступив каталізатором усвідомлення того, що відбувається

Про «нові» цінності США та Україну

Останнім часом я чую багато від різних людей, що Трамп зламав правила гри, які існували після Ялти. Хочу всіх розстроїти (заспокоїти) – це не так. Отже, що реально зламано?

• 1 •

Почати, напевне, потрібно з того, що ялтинська система базувалася на тому, що сильні країни ділять світ на сфери впливу і виконують поліцейські функції у ввірених їм країнах. Демократія, соціалізм, права людини – це додатковий антураж, такий собі фіговий листочок, який був важливий в межах метрополії, а на околицях він мав перш за все функцію контролю еліт.

Так от, ця система почала падати у той момент, коли великі країни втратили можливість (і бажання) витрачати ресурси на поліцейські функції. Це сталося приблизно на зламі століть, а остаточно це стало зрозуміло після виходу американських військ з Афганістану. Головні ж причини розвалу цієї системи наступні: відсутність ресурсів і антуражність ідеології на периферії. Але це окрема тема.

• 2 •

Зараз у світі відбувається, перш за все, трансформація моделі поліцейського нагляду у різних частинах світу. Правила не встановлені, але регіональні країни-лідери пробують намацати цю модель, коли є два гегемони, які в межах своїх компетенцій делегують поліцейські функції регіональним лідерам. А ті своєю чергою вибудовують свої правила гри із «підшефними».

Повторюся, єдиної моделі не існує і, можливо її не буде у наступне десятиріччя. Десь буде існувати принцип подвійного підпорядкування, десь, буде принцип васал мого васала мій васал, десь буде балансування поліцейських функцій між двома, а то й трьома регіональними лідерами. Але, повертаючись до нашої теми, варто зазначити: не Трамп запустив цей процес. Трамп, свідомо чи не свідомо просто виступив каталізатором усвідомлення того, що відбувається. Повторюся: саме усвідомлення.

• 3 •

Правила гри будуть встановлені тоді, коли правила співіснування погодять гегемони. А це точно не питання року чи двох.

• 4 •

Що відбулося з приходом Трампа? По-перше, він сказав: «я відкидаю, без зайвих реверансів те, що можна назвати «культурою вибачень». Простіше кажучи, він сказав: я офіційно не проти ЛГБТ, але я не збираюся вибачатися, що я не гей. І це, насправді, тектонічний зсув для Західного світу. Друга кардинальна зміна – він сказав, я буду себе поводити з Європою так, як раніше США та Європа поводили себе в Африці чи Азії.

При чому, як мені здається, що у питанні «культурі вибачень» Трамп заклав довготривалий тренд, а у питанні ЄС – це тактична задача. Я неодноразово писав, що його ціль (зараз) не розвал Європи, а її ослаблення. Європа має передати технології і виробництва у США в обмін на захист від Росії, яку Трамп планує тримати на повідку, як дворового пса. Тому, існує висока ймовірність, що сторони знайдуть баланс.

• 5 •

Чому Трамп впевнений у тому, що йому вдасться тримати Росію у рамках? Перш за все тому, що Росія боїться збільшення залежності від Китаю. У РФ є всього дві моделі розвитку: повний економічний васалітет від КНР або спроба балансування впливів Китаю з можливостями Заходу.

Класичний приклад – відтермінування запровадження технології 5G. В умовах санкцій єдиним переможцем міг бути Huawei. Тому Росія прийняла рішення перенести конкурс на три роки.

• 6 •

Між іншим, всі ті, хто зараз розповідає про масове повернення західного бізнесу у РФ і зняття санкцій, помиляються.

Не буде ані швидкого і масштабного зняття американських санкцій. А поки існує закон РФ про дружні та недружні країни і не вирішене питання про заморозку золото-валютних запасів Росії на Заході масове повернення бізнесу у Росії неможливе.

Власне, гра Трампа з Росією це віддалений аналог хорошого й поганого поліцейського. Хороший США, погана Європа, але хороший буде начальником.

• 7 •

Тепер щодо нас. Ми увійшли в особистісний конфлікт з Трампом.

Зараз великі сподівання на те, що керівники Франції та Британії зможуть це згладити.

Поки скажу тільки дві банальності: по-перше, війна на два фронти – це програшна війна. По-друге, інколи складається враження, що вибираючи між виграти війну і показати дулю Трампу, ми вибираємо не той варіант.