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Віцепрезидент США розкритикував керівництво ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Віцепрезидент США розкритикував керівництво ЄС
Джей Ді Венс колишнього єврокомісара
фото з відкритих джерел

«Загроза для Європи не Росія, не Китай, а не будь-які інші зовнішні фактори», – сказав віцепрезидент США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував керівництво Європейського Союзу, заявивши, що головну загрозу для Європи становить не зовнішній тиск, а віддалення від спільних зі США цінностей. Про це повідомляє The Guardian.

«Загроза для Європи не Росія, не Китай, а не будь-які інші зовнішні фактори. Мене хвилює безпека зсередини, відхід Європи від деяких її найважливіших цінностей, які поділяє США», – сказав віцепрезидент США.

Венс засудив дії колишнього єврокомісара (ймовірно, Тьєррі Бретона). За його словами, той нещодавно в телеефірі висловив схвалення щодо скасування виборчих результатів у Румунії та натякнув, що подібне може відбутися і в Німеччині.

«Такі легковажні заяви шокують американців», – сказав віцепрезидент США.

Також Джей Ді Венс заявив, що хоче зрозуміти, за що виступає Європа і «що саме ви захищаєте»: «Якщо ви тікаєте від власних виборців, Америка нічим не зможе вам допомогти. Ба більше, ви також не зможете зробити нічого для американців, які обрали мене та президента Трампа».

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції з безпеки може оголосити про виведення американських військ з Європи. Про це заявив глава конференції Крістоф Хойзген, зазначивши, що Вашингтон очікує від Європи більшого внеску в обороноздатність.

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Теги: США Європейський союз росія Китай Мюнхенська конференція з безпеки

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