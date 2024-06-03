Гендиректор МАГАТЕ оцінив плани РФ перезапустити Запорізьку АЕС

Гроссі зазначив, що для перезапуску АЕС необхідно виконати низку важливих умов

Відновлення української Запорізької АЕС, яку контролює Росія, буде небезпечним, доки навколо неї точиться війна. Про це заявив директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, пише Sky News.

Гроссі підтвердив, що Росія планує перезапуск ЗАЕС, оскільки не має наміру виводити станцію з експлуатації.

Рафаель Гроссі зазначив, що для перезапуску АЕС необхідно виконати низку важливих умов. Зокрема, він зазначив, що «не повинно бути жодних вибухів або будь-яких подібних дій».

«Також АЕС необхідно забезпечити більш стабільним зовнішнім електропостачанням. Це вимагає ремонту, серйозного ремонту наявних ліній, який зараз, через військові дії, дуже важко провести», – сказав Гроссі.

Нагадаємо, без погодження з української стороною ворог не зможе запустити Запорізьку АЕС, а погодження навряд чи буде. Тому станція стане до роботи, коли вона повернеться під український контроль. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Як повідомлялося, російські загарбники використовують окуповану Запорізьку атомну електростанцію як військову базу для чеченських бойовиків. Про це повідомляє Центр національного спротиву. На Запорізькій АЕС перебувають чеченські підрозділи Росгвардії «Ахмат», які облаштували на станції базу. В одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

Раніше російський диктатор Путін заявив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку атомну електростанцію, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це ще більше посилює ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.

До слова, 9 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про атаку безпілотника на навчальний центр окупованої росіянами Запорізької атомної станції (ЗАЕС), розміщений на її майданчику.