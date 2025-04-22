Країни по всьому світу «шикуються в чергу», щоб працювати з Європою – фон дер Ляєн

Посадовиця вважає, що світовий порядок «змінюється глибше, ніж будь-коли після закінчення холодної війни»

Глава Єврокомісії заявила, що країни готові працювати з надійними торговими партнерами в Європі

Країни світу готові працювати з Європою, оскільки вона є надійним партнером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

За словами фон дер Ляєн, країни готові працювати з надійними торговими партнерами в Європі після того, як загальні торговельні мита президента США Дональда Трампа «перевернули» світові ринки.

«У більш і більш непередбачуваному глобальному середовищі країни прагнуть співпрацювати з нами», – зазначає глава Єврокомісії.

Посадовиця додала, що світовий порядок «змінюється глибше, ніж будь-коли після закінчення холодної війни».

«Це про щось говорить. Посеред хаосу Європа твердо стоїть на ногах, спираючись на цінності, і готова формувати те, що буде далі», – сказала фон дер Ляєн.

Останніми тижнями глава Єврокомісії спілкувалася з лідерами Ісландії, Нової Зеландії, Малайзії, Філіппін, Канади, Індії та Об’єднаних Арабських Еміратів, які шукали «сильних, надійних партнерів».

Нагадаємо, Світова організація торгівлі різко знизила свій прогноз щодо світової торгівлі товарами зі стабільного зростання до спаду, заявивши, що подальші тарифи США та побічні ефекти можуть призвести до найсильнішого спаду з часів розпалу пандемії Covid-19.

Раніше Китай звинуватив Вашингтон у зловживанні тарифами та попередив країни про небезпеку укладення ширших економічних угод зі Сполученими Штатами за рахунок Китаю. Такий крок посилив риторику Пекіна у загостреній торговельній війні між двома найбільшими економіками світу.

До слова, Китай заявив, що контролюватиме експорт рідкісноземельних мінералів, і якщо він повністю перекриє постачання, запаси магнітів, необхідних для виробництва автомобілів, закінчаться за кілька місяців.