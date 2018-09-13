Розтин підтвердив: дівчинка з табору «Славутич» померла через отруєння
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Висновки судмедекспертів долучені до матеріалів кримінального провадження
Восьмирічна дівчинка, яку 2 липня у важкому стані госпіталізували з дитячого табору «Славутич» на Київщині і яка відтоді перебувала в комі, померла внаслідок отруєння.
Про це Громадському повідомив голова Київської обласної держадміністрації Олександр Горган.
«Висновки судмедекспертів долучені до матеріалів справи, а отже, розголошенню не підлягають. Єдине, що я можу сказати, що розтин підтвердив, що смерть дівчинки пов’язана з отруєнням у таборі «Славутич», — розповів голова ОДА.
Як повідомлялося, восьмирічна Марго, яка перебувала в комі від 2 липня після отруєння в таборі «Славутич» на Київщині, померла 12 вересня, не приходячи до тями.
Нагадаємо, 2 липня на Київщині в дитячому оздоровчому таборі «Славутич» сталося масове отруєння дітей. Зі скаргами на розлад травлення, слабкість та головний біль звернулися 12 дітей.
Восьмирічну дівчинку, яка впала в кому, у важкому стані госпіталізували у лікарню «Охматдит». У дитини попередньо діагностували енцефаліт.
17 липня табір «Славутич» всупереч припису Держпродспоживчслужби у Київській області відновив роботу.
Табір «Славутич», де сталося отруєння, працює і нині.
У кримінальному провадженні щодо факту отруєння тривають слідчі дії.