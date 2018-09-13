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    Розтин підтвердив: дівчинка з табору «Славутич» померла через отруєння

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    Восьмирічна Марго померла у лікарні 12 вересня, не вийшовши з коми - Розтин підтвердив: дівчинка з табору «Славутич» померла через отруєння
    Восьмирічна Марго померла у лікарні 12 вересня, не вийшовши з коми

    Висновки судмедекспертів долучені до матеріалів кримінального провадження

    Восьмирічна дівчинка, яку 2 липня у важкому стані госпіталізували з дитячого табору «Славутич» на Київщині і яка відтоді перебувала в комі, померла внаслідок отруєння.

    Про це Громадському повідомив голова Київської обласної держадміністрації Олександр Горган.

    «Висновки судмедекспертів долучені до матеріалів справи, а отже, розголошенню не підлягають. Єдине, що я можу сказати, що розтин підтвердив, що смерть дівчинки пов’язана з отруєнням у таборі «Славутич», — розповів голова ОДА.

    Як повідомлялося, восьмирічна Марго, яка перебувала в комі від 2 липня після отруєння в таборі «Славутич» на Київщині, померла 12 вересня, не приходячи до тями.

    Нагадаємо, 2 липня на Київщині в дитячому оздоровчому таборі «Славутич» сталося масове отруєння дітей. Зі скаргами на розлад травлення, слабкість та головний біль звернулися 12 дітей.

    Восьмирічну дівчинку, яка впала в кому, у важкому стані госпіталізували у лікарню «Охматдит». У дитини попередньо діагностували енцефаліт.

    17 липня табір «Славутич» всупереч припису Держпродспоживчслужби у Київській області відновив роботу.

    Табір «Славутич», де сталося отруєння, працює і нині.

    У кримінальному провадженні щодо факту отруєння тривають слідчі дії.

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