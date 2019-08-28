«Зараз копається»: радник Зеленського анонсував гучні викриття корупціонерів



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$10 млрд, які розподіляються через корупційні потоки, – це річний бюджет, наприклад, такої успішної балтійської країни як Естонія, зазначив Устенко

Устенко повідомив, що Баканов «дуже активно і ефективно працює в СБУ»

Радник президента - експерт-економіст Олег Устенко заявив, що в команді Зеленського на сьогодні активно працюють над виявленням «всіляких брудних схем», і мають «чітке розуміння, де треба копати».

Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Незважаючи на риторику та побоювання щодо нього (Зеленського. – ред.), які були раніше, Україну добре стали сприймати. Вона посилає позитивні сигнали, намагається зупинити негативні тренди, розкриває корупційні нариви. Будучи всередині процесу, я вам скажу, що події будуть розвиватись дуже активно і серйозно. Зараз копається по таких напрямках, про які ніхто навіть не думав. Я вас запевняю, що є велика кількість тих, хто маючи імідж реформаторів в минулому, загруз у всіляких брудних схемах», - заявив Устенко.

Він підтвердив, що все буде витягнуте назовні, адже «це частина історії по відновленню довіри в суспільстві».

Устенко уточнив, що «копає», як він розуміє, Баканов, який «дуже активно і ефективно працює в СБУ».

«І головне, що є чітке розуміння, де треба копати. Є намальована карта з конкретними наривами. І виклики когось на надання показів зараз – це початок великої історії, яка багатьом демонструє, що Україна цього разу реально рішуче налаштована», - заявив радник президента.

«Звісно, є ризики, що все обірветься, і для цього може бути цілий ряд причин. Починаючи від фізичного усунення перших осіб держави до абсолютного блокування роботи та саботажу. $10 млрд, які розподіляються через корупційні потоки, – це річний бюджет, наприклад, такої успішної балтійської країни як Естонія. На ці гроші можна купити якусь африканську країну та кілька сотень островів. Просто так такі гроші не віддадуть, тому загроз реально дуже багато. Але при цьому навіть незначні зрушення можуть давати вибуховий позитивний ефект», - зауважив Устенко.

Нагадаємо, в Офісі президента готують законопроєкти, що передбачають матеріальну винагороду викривачам топ-корупціонерів у межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру хабара.

До слова, 31 серпня телеканал «1+1» покаже інтерв’ю з президентом Володимиром Зеленським, присвячене 100 дням його роботи.