Мінприроди дає лише 5% дозволів на викиди



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90% викидів відбуваються за дозволами, які видають облдержадміністрації

Навіть дозволи для першої групи Мінекології підписує лише за погодженням з облдержадміністраціями, повідомив міністр Остап Семерак

Міністерство екології та природних ресурсів України оформляє дозволи на викиди тільки підприємствам, які є найбільшими забруднювачами – це 5% всіх дозволів і 10% загальних викидів.

Про це міністр екології Остап Семерак повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Підприємство звертається до Мінприроди і каже: «Ми наступного року здійснимо стільки-то викидів». Міністерство відповідає: «А який у вас план модернізації, щоб зменшити викиди?» Ті кажуть: «У 2050 році ми купимо обладнання». Міністерство відповідає: «О, ви такі молодці, ось вам дозвіл». Оцей цирк ми припинили. Переглянули всі зобов’язання по модернізації, і поки вони не реалізовані, про дозволи не йдеться. На мене тиснули певні бізнеси, щоб я переніс терміни (виконання зобов’язань по зменшенню викидів. – Ред.), але не дотиснули», - заявив Семерак.

Він зауважив, що дозволи на викиди оформляє не тільки Міністерство екології.

«Ми оформляємо дозволи тільки підприємствам першої групи (найбільші забруднювачі), а іншими групами займаються обласні держадміністрації. Перша група – це 5% всіх дозволів і 10% загальних викидів. Інші 90% викидів відбуваються за дозволами, які видають ОДА. До того ж, навіть дозволи для першої групи Мінекології підписує лише за погодженням з облдержадміністраціями», - повідомив міністр.