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    Економіка та фінанси

    Мінприроди дає лише 5% дозволів на викиди

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    <p><span>90% викидів відбуваються за дозволами, які видають облдержадміністрації<o:p></o:p></span></p> - Мінприроди дає лише 5% дозволів на викиди

    90% викидів відбуваються за дозволами, які видають облдержадміністрації

    Навіть дозволи для першої групи Мінекології підписує лише за погодженням з облдержадміністраціями, повідомив міністр Остап Семерак

    Міністерство екології та природних ресурсів України оформляє дозволи на викиди тільки підприємствам, які є найбільшими забруднювачами – це 5% всіх дозволів і 10% загальних викидів.

    Про це міністр екології Остап Семерак повідомив в інтерв’ю «Главкому».

    «Підприємство звертається до Мінприроди і каже: «Ми наступного року здійснимо стільки-то викидів». Міністерство відповідає: «А який у вас план модернізації, щоб зменшити викиди?» Ті кажуть: «У 2050 році ми купимо обладнання». Міністерство відповідає: «О, ви такі молодці, ось вам дозвіл». Оцей цирк ми припинили. Переглянули всі зобов’язання по модернізації, і поки вони не реалізовані, про дозволи не йдеться. На мене тиснули певні бізнеси, щоб я переніс терміни (виконання зобов’язань по зменшенню викидів. – Ред.), але не дотиснули», - заявив Семерак.

    Він зауважив, що дозволи на викиди оформляє не тільки Міністерство екології.

    «Ми оформляємо дозволи тільки підприємствам першої групи (найбільші забруднювачі), а іншими групами займаються обласні держадміністрації. Перша група – це 5% всіх дозволів і 10% загальних викидів. Інші 90% викидів відбуваються за дозволами, які видають ОДА. До того ж, навіть дозволи для першої групи Мінекології підписує лише за погодженням з облдержадміністраціями», - повідомив міністр.

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