Мали забезпечувати окупантів паливом: прокуратура передала АРМА білоруські вагони-цистерни

23 лютого 2022 року вагони-цистерни перетнули українсько-білоруський кордон

За клопотанням прокурора Київської міської прокуратури в управління АРМА передано понад 50 залізничних вагонів-цистерн, які були ввезені на територію України з Білорусі напередодні війни та мали забезпечувати потреби російської армії у перші дні агресії. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ на територію України, білоруські компанії уклали з українськими фірмами контракти на поставку з Білорусі дизельного палива у вагонах-цистернах. Це паливо призначалося для заправки військової техніки рашистської армії після її вторгнення через північні кордони нашої країни.

23 лютого 2022 року вагони-цистерни перетнули українсько-білоруський кордон. А вже 26 лютого ешелон з паливом для колон російських військ, який прибув на залізничну станцію «Низківка», був знищений українською артилерією.

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У квітні 2022 року в межах розпочатого кримінального провадження слідчі провели огляд місця події та вилучили придатні до використання вагони-цистерни. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на це майно накладено арешт.

Нагадаємо, Україна арештувала асфальтобетонні заводи, що належать Білорусі.