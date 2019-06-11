На метро «Контрактова площа» чекає реконструкція: зайві виходи приберуть



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Проект реконструкції

Круті сходи і вузькі виходи буде демонтовано, натомість залишать один вихід із метро у вигляді пандуса

Бюро ініціативної архітектури GA оприлюднило проєкт реконструкції виходу з метро «Контрактова площа». Згідно з концепцією, тут з’явиться пішохідний пандус із соціальним хабом.

За словами авторів проекту, зараз нагромадження зупинок транспорту, виходів із метро та підземних переходів створює вкрай незручний лабіринт.

Дослідження показало, що достатньо одного виходу з метро. Тож круті сходи і вузькі виходи буде демонтовано. Натомість залишать один вихід із метро у вигляді пандуса.

Пандус вестиме до Контрактового саду. Довжина складатиме 41 метр, а ухил – 8%.

Частину сходів перетворять на амфітеатр. Захід на пандус буде можливим із двох боків. На ньому ростимуть чотири дерева. На протяжній підпірній стінці буде відображено історію Подолу.

Пандус облицюють цеглою, бетонними панелями, гідроізоляцією та деревом.

У переході біля пандусу облаштують громадські вбиральні. Також проект реконструкції Контрактової площі передбачає туалети на першому поверсі Гостинного двору.

Через Контрактову пролягатимуть дві велодоріжки, які сполучатимуть Вали з Поштовою площею. Велодоріжки промаркують металевими шайбами, щоб відмежувати велосипедний рух від пішохідного. Також встановлять 30 простих велостійок.

Торік команда архітекторів, яка перемогла у конкурсі на благоустрій пішохідної Контрактової площі, презентувала проект реконструкції.

Джерело: Хмарочос