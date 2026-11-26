Вибух газового балона у багатоповерхівці на Позняках: пошкоджена зовнішня стіна будинку (фото)
Вибух стався на верхньому поверсі будинку близько 15 години, постраждала одна людина
У Дарницькому районі Києва на вулиці Драгоманова стався вибух туристичного газового балона у житловому будинку на верхньому, 23 поверсі. Внаслідок інциденту винесло зовнішню стіну однієї з квартир. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця події.
Повідомлення про вибух надійшло до поліції близько 15:00. За даними правоохоронців, інцидент стався у квартирі на 22-му поверсі, коли мешканці оселі готували їжу. Водночас місцеві мешканці розповіли кореспонденту, що вибух стався на 23-му поверсі – технічному, який також був переобладнаний під житло.
За інформацією місцевих мешканців, у квартирі могла бути жінка з малою дитиною. Поліція повідомила, що внаслідок вибуху постраждала одна людина.
На місці події працюють усі необхідні екстрені служби, територію біля будинку огороджено сигнальною стрічкою.
Навколо будівлі розкидано уламки скла та бетону.
Нагадаємо, у ніч проти 14 січня в Голосіївському районі столиці стався вибух у житловій багатоповерхівці, внаслідок якого постраждав чоловік. Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Степана Рудницького надійшло до рятувальників о 01:16. В одній із квартир на першому поверсі стався вибух газової суміші з послідуючим горінням та руйнуванням.
Коментарі — 0