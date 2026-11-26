У Дарницькому районі Києва на вулиці Драгоманова стався вибух туристичного газового балона у житловому будинку на верхньому, 23 поверсі. Внаслідок інциденту винесло зовнішню стіну однієї з квартир. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця події.

Повідомлення про вибух надійшло до поліції близько 15:00. За даними правоохоронців, інцидент стався у квартирі на 22-му поверсі, коли мешканці оселі готували їжу. Водночас місцеві мешканці розповіли кореспонденту, що вибух стався на 23-му поверсі – технічному, який також був переобладнаний під житло.

Навколо будівлі розкидано уламки скла та бетону фото: glavcom.ua

За інформацією місцевих мешканців, у квартирі могла бути жінка з малою дитиною. Поліція повідомила, що внаслідок вибуху постраждала одна людина.

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Лікарі надають допомогу постраждалому внаслідок вибуху фото: glavcom.ua

На місці події працюють усі необхідні екстрені служби, територію біля будинку огороджено сигнальною стрічкою.

Уламки розкидано далеко від будинку фото: glavcom.ua

Навколо будівлі розкидано уламки скла та бетону.

Такий вигляд має пошкоджена стіна зсередини будинку фото: Національна поліція України

Балон вибухнув на кухні в одній з квартир будинку фото: Національна поліція України

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Наслідки вибуху газового балону у будинку на вул. Драгоманова фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня в Голосіївському районі столиці стався вибух у житловій багатоповерхівці, внаслідок якого постраждав чоловік. Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Степана Рудницького надійшло до рятувальників о 01:16. В одній із квартир на першому поверсі стався вибух газової суміші з послідуючим горінням та руйнуванням.