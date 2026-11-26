У Музеї історії міста Києва презентували соціальну мистецьку інсталяцію «Чорний куб. Побачити невидиме», створену художницею Marta Art. Експозиція відкрила щорічну інформаційну кампанію «16 днів проти насильства», покликану привернути увагу суспільства до проблеми домашнього насильства та нагадати постраждалим про алгоритми отримання допомоги. Про це повідомили заступниця голови КМДА Марина Хонда та генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха, інформує «Главком».

фото: Facebооk-сторінка Марини Хонди

Мистецтво, що показує приховане

За словами Вікторії Мухи, інсталяція поєднує візуальні роботи художниці, звуковий супровід та замкнений простір. Це допомагає відвідувачам відчути, що переживає людина, яка боїться повертатися додому й не почувається там у безпеці.

«Про домашнє насильство часто не говорять навіть із близькими. Саме мистецтво може привернути увагу до того, що часто лишається прихованим. Воно дає можливість побачити те, що на перший погляд лишається непоміченим, що може переживати людина поруч, і замислитися, як розпізнати насильство й підтримати тих, хто його зазнає», – зазначила Вікторія Муха.

фото: Facebооk-сторінка Марини Хонди

Статистика звернень у столиці за 2026 рік

Як розповіла Марина Хонда, виставку відкрили спільно з Київським міським центром гендерної рівності, запобігання та протидії насильству. За 10 місяців 2026 року послугами центру скористалися понад 13 тисяч киян:

майже 9,5 тисячі консультацій надала цілодобова служба «Телефон довіри»;

понад 2,6 тисячі людей звернулися до денних центрів соціально-психологічної допомоги;

понад 800 консультацій провела мобільна бригада соціально-психологічної допомоги;

128 людей перебували у кімнатах кризового реагування;

24 людини отримали тимчасовий захист у притулках.

За даними міської влади, серед звернень, де вдається достовірно встановити статус людини, до 10% припадає на родини військовослужбовців. Марина Хонда наголосила, що війна та постійний стрес впливають на психологічний стан людей, проте не виправдовують насильство – тому місто розвиває не лише підтримку постраждалих, а й корекційні програми для кривдників.

Марина Хонда під час відкриття виставки фото: Facebооk-сторінка Марини Хонди

«Війна, постійний стрес і пережиті травматичні події можуть впливати на психологічний стан людини, але не виправдовують насильства. За нього завжди має бути відповідальність», – додала заступниця голови КМДА.

Куди звертатися по допомогу в Києві

Постраждалим від домашнього насильства або свідкам таких випадків нагадують про безоплатні та конфіденційні сервіси підтримки:

Екстрена допомога (у разі прямої загрози життю чи здоров’ю): Національна поліція України – 102.

Цілодобовий «Телефон довіри»: 15-00 (зі стаціонарного) або 044-272-15-00 (з мобільного).

Очна психологічна та юридична допомога КМЦ гендерної рівності: вул. Юрія Іллєнка, 20; вул. Райдужна, 6-А; вул. Михайла Стельмаха, 6-А.

фото: Facebook-сторінка Вікторії Мухи

Відкриття виставки фото: Facebооk-сторінка Вікторії Мухи

Окремо в Києві працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги на базі Київ Мілітарі Хаб. Вона підтримує Захисників і Захисниць та членів їхніх родин у кризових ситуаціях. Звернутися можна за телефоном гарячої лінії Хабу: 0 800 300 633. За потреби фахівці можуть виїхати до людини, надати першу психологічну допомогу та допомогти визначити подальші кроки.

«Важливо, щоб кожна людина, яка зіткнулася з насильством, знала: їй є куди звернутися. І поруч є фахівці, готові вислухати, підтримати та допомогти», - додала Марина Хонда.

Соціальна мистецька інсталяція покликана привернути увагу суспільства до проблеми домашнього насильства фото: Facebооk-сторінка Вікторії Мухи

фото: Facebооk-сторінка Марини Хонди

Марина Хонда, Марина Порошенко та Вікторія Муха на відкритті виставки (зліва направо) фото: Facebооk-сторінка Вікторії Мухи

Марина Хонда: «Важливо, щоб кожна людина, яка зіткнулася з насильством, знала: їй є куди звернутися» фото: Facebook-сторінка Вікторії Мухи

Нагадаємо, у ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань. Нею стала громадська діячка Оксана Григор'єва. Однак у мережі розгорівся скандал щодо цього призначення. Генштаб наголошує, що гендерна рівність є частиною Стратегії національної безпеки України та однією з цілей сталого розвитку, а провадження гендерної політики є однією з умов вступу України до Євросоюзу та НАТО. Призначення Оксани Григор'євої викликало неоднозначну реакцію в мережі. Частина користувачів вітає її з новою посадою та наголошує на важливості розбудови інституції гендерних радників для Збройних Сил України. Однак інша частина користувачів засудила це призначення, вважаючи, що така посада є непотрібною.