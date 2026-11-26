У парку «Перемога» в Броварах встановили головну новорічну ялинку міста. На відміну від минулого року, коли містяни розкритикували штучну конструкцію, цьогоріч святкову локацію прикрашатиме живе дерево, яке передали місцеві мешканці. Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко, інформує «Главком».

Встановлення головної новорічної ялинки у Броварах фото: Ігор Сапожко/Telegram

«Цьогоріч головна ялинка нашого міста буде встановлена в самому серці парку «Перемога», – зазначив Сапожко.

Бровари прикрашатиме жива ялина, яку передали місцеві мешканці фото: Ігор Сапожко/Telegram

Ялинку вже встановили працівники комунального підприємства «Бровари-Благоустрій». Вона розташована в центральній частині парку «Перемога» та стане головним атрибутом різдвяних і новорічних свят у місті.

Варто зазначити, що торік встановлення новорічної ялинки біля арки центрального входу в парк «Перемога» спричинило в Броварах гучний скандал. Тоді містяни обурилися витрачанням коштів під час війни та близькістю локації до місця прощання із загиблими захисниками, а саму штучну декорацію в соцмережах називали «страхіттям» та «огидливим творінням». Багато броварчан тоді пропонували відмовитися від штучної конструкції на користь живого дерева в парку.

Святкове відкриття ялинки у Броварах. Грудень 2025 року фото: Громадський Ревізор. Бровари/Facebook

Реакція соцмереж на минулорічну ялинку у Броварах скриншот з мережі

Нагадаємо, у Києві на Софійській площі у п'ятницю 27 листопада почнуть встановлювати новорічну ялинку. Монтаж конструкції триватиме три дні, а прикрасити ялинку планують до 5 грудня. Допомогти зібрати близько 3 тисяч хвойних гілок запрошують усіх охочих. Заввишки дерево буде 18 метрів. Концепція оздоблення «Світло всередині» зі стриманим декором.

До слова, з 5 до 31 грудня у столиці традиційно триватимуть сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас. За даними КМДА, цьогоріч планують облаштувати сезонні ярмарки за понад 140 адресами в усіх 10 районах міста.