Київська міська рада присвоїла звання «Почесний громадянин міста Києва» командиру 3-го армійського корпусу Збройних сил України, бригадному генералу Андрію Білецькому. Відповідне рішення депутати ухвалили 26 листопада під час пленарного засідання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київради.

За словами депутата Київради Віктора Домагальського, у перші години повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року Білецький став одним з ініціаторів створення мережі добровольчих загонів для оборони столиці.

Під керівництвом військового сформували загони територіальної оборони, які згодом стали основою Сил спеціальних операцій «Азов» Київ.

«Андрій Білецький у критичний момент взяв на себе відповідальність за оборону Києва. Під його керівництвом були сформовані підрозділи, які стали на захист безпосередніх підступів до міста, стримували ворога на ключових напрямках», – заявив Домагальський.

Сформовані під командуванням Білецького підрозділи брали участь у боях на Бучанському та Ірпінському напрямках, а також у розгромі російських танкових колон на Броварському та Бориспільському напрямках, зокрема поблизу Скибина, Великої Димерки та Зорі.

Андрій Білецький – український військовий та політичний діяч. У 2014 році він заснував та очолив добровольчий батальйон «Азов», який брав участь у звільненні Маріуполя від російських окупантів. У 2014–2019 роках був народним депутатом України VIII скликання.

Нині Білецький очолює 3-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ та має звання бригадного генерала. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.