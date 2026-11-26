Сьогодні, 26 листопада, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання депутатський корпус ухвалив рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Києва» ще сімом киянам, які зробили вагомий внесок у захист держави, розвиток столиці та здобули високий авторитет громади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську раду.

Роман Ратушний (посмертно)

Розвідник 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Роман Ратушний фото: фейсбук-сторінка ГО «Захистимо Протасів Яр»

Розвіднику 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр», голові правління громадської організації «Захистимо Протасів Яр» Роману Ратушному посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Києва».

Громадський активіст, учасник Революції Гідності, голова правління ГО «Захистимо Протасів Яр» (у 2019–2022 роках) та розвідник 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». До повномасштабної війни Роман став одним із найпомітніших символів боротьби киян за збереження зелених зон столиці, очоливши у 2018 році ініціативу із захисту Протасового Яру від забудови.

Із перших днів широкомасштабного вторгнення РФ добровільно став на захист Києва, а згодом брав участь у визволенні Тростянця, деокупації Сумщини та Харківщини. 9 червня 2022 року загинув у бою поблизу Ізюма. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Сергій Ільницький (посмертно)

фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Полковнику, ветерану Збройних Сил України, добровольцю, захиснику України та депутату Київської міської ради Сергію Ільницькому посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Києва».

Киянин, кадровий військовий, полковник у відставці, ветеран ЗСУ та депутат Київської міської ради, відомий за позивним Сокіл.

Віддав армії 23 роки життя, а з початком російської агресії у 2014 році вирушив на Донбас, де брав участь в АТО/ООС та обороняв Донецький аеропорт.

У 2018 році став капітаном української команди на «Іграх нескорених» (Invictus Games) і виборов золоту нагороду, а також системно опікувався реабілітацією ветеранів.

Після повномасштабного вторгнення у 2022 році повернувся на фронт як перший заступник командувача Української добровольчої армії та командир загону «Південь» УДА у складі 28-ї ОМБр.

Загинув 22 серпня 2023 року у віці 53 років під час виконання бойового завдання поблизу Курдюмівки на Донеччині. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Сергій Іконніков (посмертно)

Сергій Іконніков головний сержант взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців фото: Київська міська рада

Київська міська рада посмертно присвоїла звання «Почесний громадянин міста Києва» військовослужбовцю, громадському діячу, киянину Сергію Іконнікову за визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, особисту мужність і самовідданість, виявлені під час оборони столиці.

Сергій Іконніков (1998–2023) – молодший сержант, головний сержант взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, громадський діяч, кавалер ордена «За мужність».

З перших днів повномасштабного вторгнення у складі 206-го окремого батальйону територіальної оборони брав безпосередню участь в обороні Києва та виконував бойові завдання під час битви за Ірпінь. У вересні 2022 року уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України. У лавах 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців пройшов шлях від навідника міномета до головного сержанта взводу. Брав участь у бойових діях на вугледарському напрямку.

13 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Вугледар Донецької області Сергій Іконніков дістав смертельне поранення. Указом Президента України від 8 грудня 2023 року № 817/2023 Сергія Іконнікова посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Андрій Білецький

Командир 3-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Андрій Білецький фото: Тетяна Даниленко/Facebook

Командиру 3-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, бригадному генералу Андрію Білецькому присвоєно звання «Почесний громадянин міста Києва».

У перші години широкомасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, став одним із головних ініціаторів створення розгалуженої мережі добровольчих загонів у Києві. Депутат додав, що рішучі та професійні дії Андрія Білецького зробили вагомий внесок в утримання оборонних рубежів столиці, збереження життєдіяльності Києва та захист містян.

Андрій Білецький народився у 1979 році. Військовий, громадський і політичний діяч, командир 3-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, бригадний генерал, народний депутат України VIII скликання.

У 2014 році став на захист України, заснував і очолив добровольчий батальйон «Азов», який брав участь у звільненні Маріуполя та проведенні інших операцій на сході України. У 2014-2019 роках як народний депутат України представляв інтереси територіальної громади Києва, зокрема у питаннях соціального захисту киян – учасників АТО та ООС, підтримки ветеранських організацій і реалізації культурно-просвітницьких проєктів.

Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Петро Кузик

Командир батальйону «Свобода» підполковник Національної гвардії України Петро Кузик фото: Nv.ua

Командирові 3-го батальйону оперативного призначення «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука «Рубіж» 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія», підполковнику Петру Кузику присвоєно звання «Почесний громадянин міста Києва».

Як зазначила депутатка Київської міської ради, заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, Петро Кузик з 2014 року став на захист України добровольцем, а в перші дні широкомасштабного вторгнення рф доєднався до лав територіальної оборони Києва та об’єднав навколо себе однодумців для захисту столиці. Депутатка додала, що з квітня 2022 року підрозділ під командуванням Петра Кузика виконував бойові завдання на найбільш запеклих ділянках фронту на Луганщині та Донеччині, зокрема в районах Рубіжного, Сіверськодонецька, Лисичанська, Бахмута, Курдюмівки, Сіверська та інших населених пунктів.

Петро Кузик народився у 1979 році в Києві. Військовий, громадський і політичний діяч, командир 3-го батальйону оперативного призначення «Свобода», підполковник, депутат Київської міської ради VII скликання, доктор філософії.

У 2014 році Кузик став на захист України добровольцем, у складі окремого добровольчого батальйону «Карпатська Січ» брав участь у бойових діях у зоні проведення антитерористичної операції, дістав поранення.

Нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступенів, відзнакою Президента України «За оборону України», відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства оборони України «Вогнепальна зброя» та почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Срібний хрест».

Віталій Джуринський

Засновник VIDI Віталій Джуринський фото: Forbes.ua

Київська міська рада присвоїла звання «Почесний громадянин міста Києва» заслуженому економісту України, підприємцю та благодійнику Віталію Джуринському за значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток столиці, досягнення у розвитку бізнесу, багаторічну благодійну та громадську діяльність.

Віталій Джуринський – заслужений економіст України, підприємець, засновник групи компаній VIDI та благодійник, який понад 30 років працює над розвитком бізнесу, створенням робочих місць та підтримкою культурних ініціатив у столиці (зокрема віртуального туру «Софією Київською» та реновації театру ім. Івана Франка).

Від початку повномасштабного вторгнення компанія VIDI та благодійний фонд родини Джуринських спрямували на благодійність 131,8 млн грн: безоплатно передали військовим 467 авто в межах проєкту «Авто для фронту», зібрали понад 15 млн грн для морської піхоти разом із фондом «Повернись живим», а також передали Києву два спецавтомобілі для навчання водіїв з інвалідністю.

Повний кавалер ордена «За заслуги» та кавалер ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня

Віктор Торкотюк

фото: Корюківська районна військова адміністрація Чернігівської області

Київська міська рада присвоїла звання «Почесний громадянин міста Києва» полковнику, командиру спеціального підрозділу «Артан» Головного управління розвідки Міністерства оборони України Віктору Торкотюку за мужність, патріотизм, високу громадянську позицію, героїзм та визначні бойові заслуги у захисті незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Полковник, командир спеціального підрозділу «Артан» Головного управління розвідки Міноборони України, повний кавалер ордена «За мужність». Віктор Торкотюк добровольцем став на захист держави у 2016 році, проходив службу в розвідувальних підрозділах ЗСУ, а на початку повномасштабного вторгнення РФ сформував та очолив спецпідрозділ ГУР МО «Артан».

Брав участь в обороні Києва та Київщини – виконував бойові завдання поблизу Гостомеля, Василькова й Ірпеня. Надалі бійці під його командуванням здійснювали операції в акваторії Чорного моря, на острові Зміїний та в тимчасово окупованому Криму (зокрема щодо повернення контролю над «Вишками Бойка»), а також воювали на донецькому, харківському, сумському та запорізькому напрямках.

Окрім бойової роботи, Віктор Торкотюк розвиває ветеранську політику: долучається до створення ветеранських просторів і реабілітаційних програм для дітей військових. Також він є бронзовим призером чемпіонату світу 2019 року з таїландського боксу та ініціатором всеукраїнського турніру Муей Тай «Кубок Артану».

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, депутати Київської міської ради планували розглянути зміни до бюджету столиці на 2026 рік, виділити кошти на мобільні укриття для районів та вперше присвоїти нову міську відзнаку захисникам Києва.