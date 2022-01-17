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    У Києві невідомі «замінували» ще одну станцію метро

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    Це друга &laquo;замінована&raquo; станція за день - У Києві невідомі «замінували» ще одну станцію метро
    Це друга «замінована» станція за день
    фото з відкритих джерел

    «Дарницю» закривали, але вибухівки не знайшли

    У Києві надійшла заява про замінування станції метро «Дарниця». Вибухонебезпечних предметів не виявлено, станція відкрита для пасажирів. Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook.

    «Станцію «Дарниця» оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі!», – зазначається у повідомленні.

    Дзвінок про мінування станції метро «Дарниця» був анонімним.

    Раніше повідомлялося про мінування станції метро «Позняки». Згодом станцію метро відкрили, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

    Напередодні в аеропорту «Жуляни» проводилась евакуація через повідомлення про мінування. Також правоохоронці у неділю отримали анонімні дзвінки про замінування кількох найбільших торговельно-розважальних центрів Києва, зокрема Gulliveг, Ocean Plaza та універмагу «Україна».

    До слова, минулого тижня глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах. «Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

    13 січня у Києві знову було багато «замінувань». Поліція перевіряла школи і торгові центри.

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    Теги: Київ метро замінування
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    У Києві невідомі «замінували» ще одну станцію метро