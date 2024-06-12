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12 червня на Київщині введено аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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12 червня на Київщині введено аварійні відключення світла
Сильний вітер із дощем може спровокувати нові аварії в мережах
фото: glavcom.ua

Сильний вітер із дощем ускладнюють роботи енергетиків

12 червня у Київській області запроваджено аварійні відключення електроенергії через негоду. Про це повідомляє ДТЕК.

Внаслідок грози із сильним дощем та вітром до 25 м\с на ранок 12 червня знеструмлено 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій.

«Наші фахівці вже ліквідовують наслідки негоди. Задача – максимально оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги – 10 кВ та взятися за заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки. Однак, сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії в мережах», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що через погодні умови на ранок залишаються знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ.

До слова, 12 травня за вказівкою «Укренерго» графіки відключення світла діятимуть у низці областей. Зокрема, графіки відключення будуть застосовуватись у Києві, Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях з 15:00 до 23:00.

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Теги: Київ Київщина Укренерго Міненерго енергетика електроенергія погода негода

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