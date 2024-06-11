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Лана Зеркаль Радниця міністра енергетики України

Міністр енергетики дав президенту неправдиву інформацію

glavcom.ua
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Газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви
фото з відкритих джерел

Чому міністр підготував тези, які вдарять по іміджу держави та Зеленського вже у грудні – загадка

Володимир Зеленський на конференції «Ukraine Recovery Conference» заявив, що Україна до кінця року побудує до одного гігавата газової маневреної генерації. Та ще 4 гігавати у найближчі роки.

У реальності це неможливо. Газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви. Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проєкт, підключити, навчити команди як ними управляти – у найкращих умовах займає рік. В Україні умови не найкращі: турбіни, які привезли минулого року, так досі і не запустили.

Побудувати чотири гігавати також нереально – на світовому ринку немає стільки виробників обладнання. І недоцільно. Все, що можна зробити, – побудувати фундаменти. Замість справжніх проєктів децентралізованої генерації, які складаються з міксу технологій: батареї, вітер, газ, біомаса…

Міністр енергетики не міг не знати, що дає Президенту неправдиву інформацію. Наші міжнародні партнери знають, що заявлене неможливо. Чому міністр підготував тези, які вдарять по іміджу держави та Зеленського вже у грудні – загадка.

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Джерело
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Теги: енергетика електроенергія Володимир Зеленський Україна

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