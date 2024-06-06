«Укренерго» спрогнозувало, коли буде найважчий період для енергетичної системи України

Покрити споживання електрики буде важко, оскільки все ще триватимуть відновлювальні роботи

Українська енергосистема зіштовхнеться з найбільшими викликами в середині літа цього року. Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати через спеку зросте й споживання. Про це повідомили представники «Укренерго» у коментарі для «Суспільного».

У компанії пояснили, що покрити це споживання електрики буде важко, оскільки все ще триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

«До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомник станцій перебуватимуть в ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими», – додали в «Укренерго».

Нагадаємо, у четвер, 6 червня, дефіцит електроенергії в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначає пресслужба компанії, ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00.

Як повідомлялося, 31 травня Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики. Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 грн за кіловат.

Зазначимо, очікувалося, що тариф буде диференційованим залежно від місячних обсягів. Зокрема, для споживання до 100 кВт*год пропонувалося залишити діючу ціну 2,64 грн за кВт*год, а за кожний наступний кіловат – підняти до 4,8 грн за кВт*год.

Після зростання тарифу на електроенергію українцям варто готуватися до подорожчання опалення.

До слова, уряд планує зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання.