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Екстрені відключення електроенергії скасовані

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Екстрені відключення електроенергії скасовані
Екстрені відключення світла в Україні скасовані
ілюстрація: ДТЕК

Стабілізаційні відключення світла діятимуть із 18:00 до 24:00

Екстрені відключення світла, які вводилися сьогодні зранку через складну ситуацію в українській енергосистемі, скасовані. Увечері діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Про це повідомив ДТЕК.

«Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: повертаємось до стабілізаційних графіків. Нагадаємо, вони сьогодні діють з 18:00 до 24:00», – йдеться в повідомленні.

Водночас ДТЕК наголосив, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки.

В «Укренерго» уточнили, що у всіх регіонах були скасовані екстрені обмеження. При цьому в Україні сьогодні будуть діяти графіки стабілізаційних відключень у період з 18:00 до 24:00.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Пошкодження інфраструктури є також і на Івано-Франківщині.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

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Теги: енергетика електроенергія ДТЕК

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