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Росія вночі атакувала два обʼєкти енергетичної інфраструктури: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія вночі атакувала два обʼєкти енергетичної інфраструктури: деталі
У ніч на 18 травня російські загарбники атакували дронами п’ять областей України. Захисники неба знищили всі ворожі цілі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російські дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини

Уночі російські дрони атакували два об’єкти енергетичної інфраструктури в східному та центральному районах України. Минулося без постраждалих. Про це заявили в «Укренерго».

В компанії повідомили, що споживачів не знеструмлювали, а наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Також голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що вночі російські дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Зазначається, що внаслідок атаки люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня російські загарбники атакували дронами п’ять областей України. Захисники неба знищили всі ворожі цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ).

До слова, що вдень 17 травня ворожа авіація знову завдала удару по місту Харкову, у результаті чого сталася масштабна пожежа. Нині відомо про трьох загиблих і 29 поранених. 

Триває 815 день повномасштабного вторгнення. Окупанти активно наступають на Покровському та Придніпровському напрямках

Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск. Із початку доби по українських захисниках російські окупанти завдали 15 ракетних та 70 авіаційних ударів, 105 обстрілів здійснили із РСЗВ, тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках. 

Теги: Укренерго авіація окупанти пожежа

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