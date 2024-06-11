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Порятунок енергетики. ДТЕК домовився про співпрацю з французькою компанією

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Порятунок енергетики. ДТЕК домовився про співпрацю з французькою компанією
ДТЕК підписали Меморандум разом з Schneider Electric про взаєморозуміння напередодні Ukrainian Recovery Conference
фото з відкритих джерел

Schneider Electric стала однією з перших компаній, яка відгукнулася на заклик ДТЕК про підтримку після повномасштабного вторгнення

Компанія Schneider Electric (Франція) та група ДТЕК підписали Меморандум про взаєморозуміння напередодні Ukrainian Recovery Conference, що проходить у Берліні, повідомили у компанії Ріната Ахметова.

Партнерство спрямоване на реалізацію в Україні проєктів, які підвищуватимуть енергоефективність, забезпечуватимуть надійність постачання та сприятимуть сталому використанню енергоресурсів на всій території країни.

«Schneider Electric був нашим надійним партнером протягом двох складних для України та української енергетики років. Сьогодні це партнерство є значним кроком вперед у нашій місії з трансформації енергетичної галузі України. Об’єднавши наші ресурси та експертизу, ми готові впроваджувати найсучасніші рішення, які не лише задовольнять нагальні потреби енергетичного сектору, а й забезпечать його стійкість і стабільність у майбутньому», – цитує пресслужба слова Максима Тімченка, генерального директора ДТЕК.

Schneider Electric стала однією з перших компаній, яка відгукнулася на заклик ДТЕК про підтримку після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Компанія оперативно надсилала електрообладнання до регіонів, що потребували швидкого відновлення електропостачання. Було передано низку середньо- й низьковольтного обладнання для полегшення ремонту, обслуговування і дистанційного моніторингу критично важливої енергетичної інфраструктури.

Зважаючи на критичну ситуацію, у якій нині опинилася енергетична система України, сторони зосередяться на співпраці за низкою напрямків. Зокрема мова йде про прискорення відновлення зруйнованих обєктів енергетики, впровадження систем накопичення енергії та модернізація електромереж України.

Теги: енергетика війна Франція Рінат Ахметов Меморандум Україна ДТЕК

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