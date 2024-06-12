Через негоду знеструмлено 237 населених пунктів у шести областях України

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи

Через погодні умови на ранок залишаються знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ. Про це повідомляє «Укренерго».

Сьогодні, 12 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 15:00 до 23:00.

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

«Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (входить до Групи «Метінвест») може повністю припинити роботу через рішення Кабміну, згідно з яким гарантії постачання електроенергію надаватимуться лише тим підприємствам, які імпортують 80% від своїх потреб. Про це йдеться у листі директора ІнГЗК Ігоря Тонєва до прем’єр-міністра та низки голів парламентських комітетів, копію якого ексклюзивно отримала редакція GMK Center.

У ГЗК нагадали, що 30 травня уряд ухвалив рішення про збільшення попередньої норми з 30% з травня по вересень і 50% – з жовтня по квітень до 80%. При цьому чиновники не провели з бізнесом належну дискусію чи обговорення, що позбавило споживачів можливості висловити свої зауваження та пропозиції.