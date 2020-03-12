4G в київському метро бути: Київрада ухвалила важливе рішення



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Встановлено механізм формування плати за доступ операторів і провайдерів до елементів міської інфраструктури

Сьогодні, 12 березня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, відповідно до якого мобільні оператори зможуть запустити 4G в київському метрополітені, а інтернет-провайдери розвивати свої мережі в столиці.

Йдеться про встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв'язку, будинкової розподільчої мережі комунальної власності. Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Сьогодні ми затвердили чесні правила співпраці комунальних підприємств та установ із операторами мобільного зв’язку. Тож вони тепер щомісяця легально сплачуватимуть податки в столичний бюджет за користування інфраструктурою міста. З прийняттям цього рішення очікуємо появу 4G у метрополітені і загалом кращу якість зв’язку», - зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Відповідно до рішення, розмір оплати за доступ операторів до інфраструктури міста буде визначатися підприємствами, установами та комунальними організаціями, які є їхніми балансоутримувачами чи власниками. Відповідні суми не мають перевищувати розмір, який встановлений статтею 17 ЗУ «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

«Цей документ на рівні Києва встановлює прозорий механізм формування плати за доступ операторів і провайдерів до елементів міської інфраструктури. З усіх точок зору проект рішення є регуляторним актом, тож було важливо зрозуміти позицію Державної регуляторної служби. Наразі таку відповідь Київрада отримала: Держслужба не вбачає тут регуляторних норм. Тому ми підтримали даний проект рішення», – повідомив голова постійної комісії транспорту, зв’язку та реклами Олексій Окопний.

Рішення підтримали 71 депутат.

Нагадаємо, швидкісний мобільний інтернет став доступний на першій станції київського метро. Із 5 березня 2020 року три мобільні оператори почали надавати послуги 4G зв’язку на станції «Академмістечко».