Інтернет в метро: Мінцифри чекає дозволу Київради
У березні 2020 року заплановано старт 4G Internet на перших станціях метро: «Академмістечко», «Житомирська», «Святошин»; Сирець», «Дорогожичі»; «Героїв Дніпра», «Мінська», &l
Державна регуляторна служба України погодила всі потрібні документи, - пресслужба
У Міністерстві цифрової трансформації України чекають рішення Київської міської ради щодо дозволу на проведення мобільного інтернету у столичному метрополітені.
Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні Державна регуляторна служба України погодила всі потрібні документи. Тепер швидкісний мобільний інтернет в метро цілком залежить від рішення Київської міської ради. Мінцифри тримає руку на пульсі», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації та компанія Ericsson підписали меморандум про консультаційну підтримку у сфері фіксованих і мобільних систем зв’язку нового покоління 4G (LTE-Advanced) та 5G.
Нагадаємо, що у березні 2020 року заплановано старт 4G Internet на перших станціях метро:
- «Академмістечко», «Житомирська», «Святошин»;
- «Сирець», «Дорогожичі»;
- «Героїв Дніпра», «Мінська», «Оболонь».
Наприкінці 2020-го - на початку 2021 року – на всіх станціях та тунелях.