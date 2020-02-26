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    Інтернет в метро: Мінцифри чекає дозволу Київради

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    <p>У березні 2020 року заплановано старт 4G Internet на перших станціях метро: &laquo;Академмістечко&raquo;, &laquo;Житомирська&raquo;, &laquo;Святошин&raquo;; Сирець&raquo;, &laquo;Дорогожичі&raquo;; &laquo;Героїв Дніпра&raquo;, &laquo;Мінська&raquo;, &l - Інтернет в метро: Мінцифри чекає дозволу Київради

    У березні 2020 року заплановано старт 4G Internet на перших станціях метро: «Академмістечко», «Житомирська», «Святошин»; Сирець», «Дорогожичі»; «Героїв Дніпра», «Мінська», &l

    Державна регуляторна служба України погодила всі потрібні документи, - пресслужба

    У Міністерстві цифрової трансформації України чекають рішення Київської міської ради щодо дозволу на проведення мобільного інтернету у столичному метрополітені.

    Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні Державна регуляторна служба України погодила всі потрібні документи. Тепер швидкісний мобільний інтернет в метро цілком залежить від рішення Київської міської ради. Мінцифри тримає руку на пульсі», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації та компанія Ericsson підписали меморандум про консультаційну підтримку у сфері фіксованих і мобільних систем зв’язку нового покоління 4G (LTE-Advanced) та 5G.

    Нагадаємо, що у березні 2020 року заплановано старт 4G Internet на перших станціях метро:

    • «Академмістечко», «Житомирська», «Святошин»;
    • «Сирець», «Дорогожичі»;
    • «Героїв Дніпра», «Мінська», «Оболонь».

    Наприкінці 2020-го - на початку 2021 року – на всіх станціях та тунелях.

    метро інтернет
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