Інтернет в метро: Мінцифри чекає дозволу Київради



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У березні 2020 року заплановано старт 4G Internet на перших станціях метро: «Академмістечко», «Житомирська», «Святошин»; Сирець», «Дорогожичі»; «Героїв Дніпра», «Мінська», &l

Державна регуляторна служба України погодила всі потрібні документи, - пресслужба

У Міністерстві цифрової трансформації України чекають рішення Київської міської ради щодо дозволу на проведення мобільного інтернету у столичному метрополітені.

Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні Державна регуляторна служба України погодила всі потрібні документи. Тепер швидкісний мобільний інтернет в метро цілком залежить від рішення Київської міської ради. Мінцифри тримає руку на пульсі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації та компанія Ericsson підписали меморандум про консультаційну підтримку у сфері фіксованих і мобільних систем зв’язку нового покоління 4G (LTE-Advanced) та 5G.

Нагадаємо, що у березні 2020 року заплановано старт 4G Internet на перших станціях метро:

«Академмістечко», «Житомирська», «Святошин»;

«Сирець», «Дорогожичі»;

«Героїв Дніпра», «Мінська», «Оболонь».

Наприкінці 2020-го - на початку 2021 року – на всіх станціях та тунелях.