Окупант, який причетний до звірств у Бучі, отримав керівну посаду

Новоспечений заступник міністра є героєм Росії

Російський офіцер Нурсултан Муссагалєєв, який причетний до масових катувань та вбивства мирних жителів під час тимчасової окупації Київщини, став виконувачем обов'язки заступника міністра регіональної та інформаційної політики Оренбурзької області. Про це повідомив губернатор регіону Денис Паслер.

Муссагалєєв координуватиме роботу громадських організацій Оренбуржжя «з підтримки учасників СВО, ветеранів та їхніх сімей».

Новоспечений заступник міністра є героєм Росії, кавалером трьох орденів Мужності, а також нагороджений медаллю ордена «За заслуги перед Вітчизною» II ступеня з мечами.

У жовтні 2023 року окупант став фігурантом кримінальної справи, яку порушила проти нього Служба безпеки України. Командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ РФ причетний до масових вбивств мирного населення Бучі.

Так, Муссагалєєв віддав наказ про викрадення 29-річного мирного жителя, який проїжджав на машині через російський блокпост. Приводом для затримання стали виявлені в його телефоні фото будматеріалів – нібито чоловік допомагав українській армії в будівництві укріплень поруч із Києвом. «Постраждалого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де довго жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалєєва розстріляли і кинули тіло на місці вбивства», – повідомляла спецслужба.

Нагадаємо, Буча була окупована російськими окупантами 25 лютого 2022 року, залишили місто військові РФ у квітня того ж року. За 35 днів окупації було скоєно багато воєнних злочинів, зафіксованих журналістами, юристами та представниками міжнародних організацій. Два найвідоміші трагічні епізоди окупації Бучі – розстріли Росією випадкових місцевих на вулиці Яблонська в центрі міста та позасудові страти цивільних осіб, запідозрених у зв'язках з українською армією.

До слова, правоохоронці встановили російського командира, причетного до вбивства Ірини Фількіної. У квітні 2022 року світлина вбитої жінки із червоним манікюром облетіла весь світ.