Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вночі атакувала Україну 150 дронами: постраждали шість областей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ вночі атакувала Україну 150 дронами: постраждали шість областей
Сили ППО збили 103 ворожих БпЛА
Фото: Повітряні сили України

Повітряні сили відзвітували про наслідки нічної атаки РФ

Російські терористи у ніч проти 1 березня атакували Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Повітряних сил.

Дрони запускали із Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

«Станом на 08:30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 51 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

Нагадаємо, окупанти вдарили по медзакладу у Харкові, у якому перебувають люди. На місці влучання – пожежа. Відомо про сімох постраждалих.

Також є прильоти у різних районах поруч з житловими багатоповерхівками. В одному будинку вибиті шибки.

Читайте також:

Теги: дрон війна Повітряні сили ЗСУ окупанти пожежа безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командувач Сил безпілотних систем розповів, що Україна вже масштабує удари по об’єктах військової інфраструктури на території РФ
Командувач Сил безпілотних систем розповів про результативний метод збиття «шахедів»
26 лютого, 19:29
Дрони атакували Рязанський НПЗ вночі 24 лютого
Після атаки дронів у Рязанській області загорівся НПЗ: з'явилися відео
24 лютого, 07:03
Фахівці виявили дефекти обшивки та пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки
Ліквідація пожежі триває. Міндовкілля повідомили про ситуацію на ЧАЕС
18 лютого, 09:24
Сапери оперативно прибули на місце та вилучили безпечні залишки ворожого БпЛА «Гербера»
На Київщині знайдено уламки ворожого безпілотника
10 лютого, 14:52
Безпілотники виконують логістичні завдання, а також мінують та розміновують території
За рік забезпечення ЗСУ дронами зросло вдесятеро – Міноборони
10 лютого, 09:57
Неспокійно вночі було в Краснодарському краї
Безпілотники атакували два НПЗ у Краснодарському краї (відео)
10 лютого, 07:41
Наслідки нічної атаки на Суми
Атака дронів на Суми: який вигляд має автостоянка після пожежі (фото)
10 лютого, 07:20
Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину
На Херсонщині від повторної атаки дрона постраждали поліцейські, які рятували поранених
5 лютого, 11:13
У повітряному просторі країни ворожі дрони
У Києві працювали сили ППО
4 лютого, 05:34

Події в Україні

РФ вночі атакувала Україну 150 дронами: постраждали шість областей
РФ вночі атакувала Україну 150 дронами: постраждали шість областей
Росіяни масовано вдарили по Харкову: з'явилися фото наслідків
Росіяни масовано вдарили по Харкову: з'явилися фото наслідків
«Віджим» житла по-донецьки. Як окупанти грабують місцевих
«Віджим» житла по-донецьки. Як окупанти грабують місцевих
Втрати ворога станом на 1 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 1 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Суперечка Зеленського з Трампом та атака дронів: головне за ніч
Суперечка Зеленського з Трампом та атака дронів: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 березня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 березня: ситуація на фронті
104K
Володимир Єльченко: Буду дуже щасливий, якщо США вийдуть з ООН і Україна за ними
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 березня 2025
22K
Стало відомо, що сталося у Білому домі після перепалки Зеленського та Трампа – CNN
12K
Прапори РФ і «ДНР». Сербські фанати влаштували проросійську акцію на грі Євроліги
9942
Систематичне отримання хабарів від підприємців. На Київщині отримав підозру податковий чиновник

Новини

1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
Вчора, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
Вчора, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
Вчора, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
27 лютого, 21:10

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua