РФ вночі атакувала Україну 150 дронами: постраждали шість областей

Повітряні сили відзвітували про наслідки нічної атаки РФ

Російські терористи у ніч проти 1 березня атакували Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Повітряних сил.

Дрони запускали із Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

«Станом на 08:30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 51 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

Нагадаємо, окупанти вдарили по медзакладу у Харкові, у якому перебувають люди. На місці влучання – пожежа. Відомо про сімох постраждалих.

Також є прильоти у різних районах поруч з житловими багатоповерхівками. В одному будинку вибиті шибки.