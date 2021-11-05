60 тис. грн за невзяття під варту. У Києві судитимуть слідчу поліції

Поліцейську було затримано 19 серпня 2021 року «на гарячому»

Поліцейській загрожує до восьми років тюрми

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно слідчої Голосіївського управління поліції Києва, підозрюваної у спробі заволодіти коштами громадянина. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно із матеріалами обвинувачення, співробітниця поліції пообіцяла громадянину за 60 тис. грн вжити заходів щодо незастосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, допомогти у поверненні раніше вилученого майна та взагалі уникнути кримінальної відповідальності за ст. 309 КК України.

Поліцейську затримали 19 серпня 2021 року «на гарячому» під час передачі 60 тис. грн.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, за оперативного супроводження управління «К» Служби безпеки України.

Нагадаємо, нещодавно Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Києві, який, згідно з матеріалами обвинувачення, систематично вимагав та одержував від керівників закладів харчування неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності та неприпинення їх роботи під час карантинних обмежень.