Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада

У Музеї книги і друкарства України триває виставка «Дух Шевченка нас гартує»

Цими вихідними столичні музеї, театри та концертні майданчики підготували насичену програму. Зокрема, на Центральному залізничному вокзалі у Києві триває масштабна інтерактивна виставка Ukraine WOW, а у Музеї Києва – виставка «Київський оберіг». Театр «Золоті ворота» запрошує на виставу «Кортес», а в Молодому театрі можна переглянути виставу «Праматері степів». Також у Києві відбудуться музичні концерти та стендапи.

«Главком» підготував добірку найцікавіших подій, які варто відвідати з 17 до 23 листопада.

Театри

22 листопада – вистава «Кортес»;

23 листопада – вистава «Королева краси»;

Вистава «Королева краси»

«Королева краси» – це історія про домашню війну, яка точиться між матір’ю Мег Фолан та її дочкою – сорокалітньою старою дівою Морін. Водночас це ще й історія кохання. У героях Макдони безліч життєвих сил і пристрастей. А побутовий реалізм – лише видимість, під якою іскриться фантастичний коктейль з сентиментальної мелодрами, гротескової комедії, явного «театру жорстокості» й філософської притчі.

«Я хочу писати п’єси, які б трохи розворушили людей» – ці слова належать ірландцю Мартіну Макдоні, чия перша п’єса «Королева краси з Лінана» була написана лише за вісім днів і сувора британська п’єса одразу охрестила її «дивом сучасного театру».

Коли: 23 листопада, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

22 листопада – За лаштунками Молодого

22 листопада – вистава «Жага моря»;

22 листопада – вистава «Патетична соната»;

23 листопада – вистава «Синій автомобіль»;

23 листопада – вистава «Праматері степів».

Вистава «Праматері степів»

«Праматері степів» – пластично-драматична вистава про силу, свободу та любов. Чи можливо знайти любов у світі, де панує війна і безжальні звичаї? У причорноморських степах VII століття до н.е. розгортається історія косачок – гордих амазонок, які живуть за власними законами. Їхня краса і міць – це їхня зброя, а незалежність – їхня сутність. Але що станеться, коли одна з них, молода Амага, піде проти традицій, шукаючи не лише свободи, але й справжнього кохання?

Протистояння з воїнами-скіфами перетворюється на випробування для двох народів, що сплітаються в тенета почуттів і битви. Героїня мусить обрати: любов чи обов’язок, традиція чи власний шлях. Вистава «Праматері степів» – це поєднання динамічної пластики, емоційної глибини і епічної розповіді про силу жінки, пошук гармонії та непереможну любов, що змінює долі.

Коли: 23 листопада, 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

«Реквієм» Моцарта у Театрі Франка

Прем’єра «Реквієму» Вольфґанґа Амадея Моцарта в режисурі Євгена Лавренчука відбудеться 22 листопада Театрі Франка. Вперше в Україні цей твір звучить у редакції американського музикознавця та композитора Роберта Левіна, який відновлює оригінальну логіку та драматургію Моцартового задуму.

Цей «Реквієм» – не про смерть, а про життя, яке продовжує звучати після останньої ноти. Музика стає тілом образів, а не лише звуком. Постановка вписується у сучасну європейську тенденцію «пост ораторіальних» інтерпретацій, у яких сакральна форма меси виходить за межі ритуалу, перетворюючись на акт творчості, людяності та пам’яті.

«Один із найвидатніших творів в історії людства – «Реквієм» Моцарта – ніколи в Україні не звучав у такій повноті, як це вперше відбудеться на сцені Театру Франка! Я радий, що нам вдалося закупити права і комплект нот найповнішої редакції «Реквієму» і щасливий, що маю можливість разом із чудовою командою однодумців здійснити сценічне втілення цього шедеврального твору», – говорить режисер Євген Лавренчук.

Коли: 22 листопада, 17:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, пл. Івана Франка, 3.

Головна сцена:

22 листопада – «Лелія», музична феєрія;

23 листопада – «Солом’яний бичок», комедія.

Дитячий простір:

22 листопада – «Котик та півник», весела казка про дружбу.

23 листопада – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та Київського академічного театру «Колесо» – вистава «Андріївський узвіз. Ліхтар. П’єро»;

22 листопада – вистава «У Києві, на Подолі.., або Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

22 листопада – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

23 листопада – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання».

22 та 23 листопада – мюзикл на дві дії «Піноккія».

22 листопада – «Камінний господар», романтична легенда;

23 листопада – «Море-океан», філософський трилер, розіграний комедійними персонажами.

22 листопада – «Маруся Чурай»;

23 листопада – «Сорочинський ярмарок».

22 листопада – «Батько». Спроба згадати життя на 2 дії;

23 листопада – «Дурко». Неонуарна трагікомедія;

23 листопада – «Море... Ніч... Свічки...». Невигадане життя на Середземному морі.

Музеї

22 листопада – практика колажу «Простір свободи» до Дня Гідності та Свободи;

до 23 листопада – виставка «Олександр Сухоліт. Родина»;

до 31 грудня – виставка «Щоденники війни»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «Київський оберіг» (відкриття 14 листопада).

до 30 листопада: віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

до 30 листопада: віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

до 30 листопада: віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Київський оберіг»

Історичний виставковий проєкт розкриває тему сакральних уявлень, які з давніх часів формували духовний світ людини. Віра у надприродні сили, у здатність певних предметів і символів захищати, оберігати та надавати сили супроводжує людство від найдавніших культур до сучасності.

У центрі експозиції – феномен оберега, що проходить крізь усі етапи історії: від особистих амулетів до державних символів. Виставковий простір побудована на трьох рівнях охоронних практик – індивідуальному, побутовому та суспільно-презентаційному.

Особливе місце на виставці займає тема оберега в найтемніший і найтрагічніший для країни період – під час війни. Символічними оберегами найчастіше стають речі, що поєднують військових із родиною – листи, фотографії, предмети з рідної оселі, безцінні дрібниці, виготовлені власноруч близькими людьми. Або ж – своєрідні «трофеї», свідки доброї вдачі, набуті на власному шляху боротьби. Осколок кулі, що пролетів повз і наче «зберіг» життя, зупинившись в одну мить. Каска, вервиця чи медальйон, що пройшли крізь ворожий вогонь.

7 фото На весь екран











Виставка «Київський оберіг» у Музеї історії міста Києва фото: пресслужба Музею історії міста Києва

На виставці представлені особисті речі українських військових, що захищали та вселяли в них віру у найтяжчі хвилини на фронті. Також демонструються особисті обереги та відеоісторії українців, які пережили окупацію, втратили домівки та змушені були поспіхом тікати від небезпеки військових дій.

Коли: 15 листопада – 1 лютого 2026 року, Ср.-Нд.: 12:00-19:00, каса працює до 18:30

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 3 поверх.

23 листопада – «Історичні вправи в Домі Грушевських»: захід до 91-ї річниці пам’яті Михайла Грушевського;

до 30 грудня – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щодня від середи до неділі – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

впродовж листопада – кураторські екскурсії виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від Ганни Лексіної;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

22 листопада – презентація нової книги Віри Агеєвої «Проти культурної амнезії. Есеї про національну пам’ять та ідентичність»;

до 30 листопада – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 листопада – виставка «Зустрінемось біля метро» до 65-річчя київського метрополітену;

до 30 листопада – виставка «Українські обличчя зони».

щосуботи – лекційна програма «Сторінки єврейської історії та культури».

до 1 грудня – виставка Tempo primo;

до 18 січня 2026 року – виставка «Легенди порцеляни».

до 15 січня 2026 року – виставки «Авангард. АРМУ. Історія» та «Авангард. Кльтур-ліга». У межах фестивалю «100 років Асоціації революційного мистецтва України».

22 листопада – музейне заняття «Ціна зернини: що треба знати про український хліб» до Дня пам’яті жертв голодоморів;

23 листопада – музейне заняття у Клубі настільних ігор «Середньовічна гра «Млин».

до 23 листопада – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

23 листопада – онлайн-зустріч «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів»;

до 24 листопада – виставка «Мальована. Хатній розпис – продовження»;

до 30 листопада – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;

до 7 грудня – культурно-мистецька програма «Білокурівський листопад» до 125-річчя від дня народження Катерини Білокур;

до 15 січня 2026 року – виставка «Авангард. Освіта». Межигірський керамічний технікум у межах фестивалю Avant-garde Kyiv fest 2025.

Виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур»

13 листопада у музеї відкрилася виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур», з якої розпочинається традиційний «Білокурівський листопад», присвячений цьогоріч відзначенню 125-річчю від Дня народження народної художниці України.

Виставкова експозиція презентує 11 авторських творів видатної художниці Катерини Білокур. Серед картин – живописні полотна раннього періоду творчості мисткині, зокрема, «Квіти за тином (1935) і «Портрет племінниць» (1937–1939), а також кілька витончених натюрмортів 1950-х років. Відвідувачі виставки зможуть побачити і одну з найвідоміших картин Катерини Василівни – «Цар Колос» (1949).

Особливим виставковим експонатом є фотографія з музейного архіву – зображення «Царя Колоса» 1947 року – роботи, таємничо зниклої з виставки в Луврі у 1957 році. Експозицію доповнюють графічний автопортрет художниці 1950 року та її натхненні вислови про любов до квітів і своє «святе малярство».

Вперше на виставці представлена тактильна копія одного із творів всесвітньовідомої художниці – «Кавун, морква, квіти» (1951 р.) для незрячих та слабозорих відвідувачів музею.

Коли: до 4 січня 2026 року

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

22 листопада – майстер-клас із колажу в межах Фестивалю сучасного колажу Cutout 2025;

22 листопада – екскурсія виставкою «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

22 листопада – екскурсія виставкою «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

до 23 листопада – виставка «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби;

до 26 січня 2026 року – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації».

Виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж

У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж» до третьої річниці визволення Херсона. Це перша в Україні персональна виставка видатного українського художника Михайла Андрієнко-Нечитайла.

Михайло Андрієнко-Нечитайло (1894 – 1982) вважав своїм рідним містом Херсон і завжди підкреслював свою українську ідентичність, але більшу частину життя мешкав у Франції. Художник належав до Паризької школи (École de Paris) та залишив помітний слід у європейському мистецтві ХХ століття. У його роботах поєдналися європейська витонченість і глибина південноукраїнського світла.

Це перша в історії України персональна виставка митця і водночас повернення його робіт на батьківщину. Напередодні повномасштабної війни Херсонський обласний художній музей отримав безцінний подарунок від всесвітньо відомого французького колекціонера, мистецтвознавця, дослідника українського авангарду Жан-Клода Маркаде – 10 робіт Михайла Андрієнка-Нечитайла. Роботи вціліли, адже зберігалися в Києві. Ці твори, досі невідомі українському глядачеві, а також роботи з приватних колекцій будуть представлені поціновувачам мистецтва на камерній виставці.

Коли: виставка триватиме з 18 листопада до 17 грудня 2025 року

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9.

22 листопада – екскурсія Музеєм Ханенків. Розповідає Олександр Жук;

22, 23 листопада – вулична екскурсія «13-17: історія Музею Ханенків». Розповідає Євген Осауленко;

23 листопада – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;

23 листопада – Читай-портик. Читання, розмова, майстер-клас для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку разом із батьками. Проводять Ксенія Морозова та Юлія Москаленко.

22 листопада – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні» (лектор В. Осипець);

23 листопада – концерт Є. Ліпітюк (сопрано) та Р. Смоляр (бас). Спільно з НФУ;

23 листопада – мандрівка за лаштунки «Панас Саксаганський. Магія перевтілення». Веде К. Антонова-Колесник;

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;

екскурсії та події на замовлення: «Welcome to Starytskyi House». Екскурсія англійською мовою, «Таємниці музичних інструментів». Квест для школярів.

протягом листопада:

відкриття виставки «100 років Мрії про Музей» до 50-річчя діяльності Музею;

виставка «Янголи музейної родини» до Дня Захисників і Захисниць України;

виставка «Дух Шевченка нас гартує».

Продовження експонування виставок:

«Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

«Пилип Орлик – шлях гетьмана». Спільно з Національним історико-культурним заповідником «Гетьманська столиця» (Батурин).

до 4 грудня – «Діти війни», фотовиставка до Дня захисту дітей (спільно з КО НСФХУ).

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

22 листопада – «Танго втрьох? На Монмартрі»;

23 листопада – «Така різна любов».

22 листопада – концерт-лекція «Композитор Мікалоюс Чюрльоніс і його доба». У програмі – виступ Наталії Бялік (фортепіано);

22 листопада – презентація виставки «Гарбузове плесо»;

до 5 січня 2026 року – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А. Петрицького, В. Мелера, О. Хвостенка-Хвостова;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 27 листопада – виставковий проєкт «Мистецтво Казимира Малевича» презентує виставку «Український тканий рушник» (у межах проєкту «Авангард. Витоки»);

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна на платформі Google Arts&Culture;

до 10 червня 2026 року – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач».

23 листопада – концерт Національної філармонії України;

до 30 листопада – фондова виставка «На крилах пісні. Павло Тичина та Кирило Стеценко»;

до 30 листопада – виставка Оксани Охапкіної.

22 листопада – Пам’ять серця. Мистецькі хроніки «Коврайські сторінки у житті Г.С. Сковороди». Зустріч із краєзнавцем і режисером В. Корсаковим;

22 листопада – фарби життя «Вчимося малювати і не тільки». Арттерапія для людей з інвалідністю.

22 листопада – екскурсія-квест для шкільних груп «У пошуках таємного рецепту»;

23 листопада – екскурсія-квест «Знайди ліки з тварин»;

до 30 листопада – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії-квести для шкільних груп. Розробка тематичної пішохідної екскурсії «Ескулапи Андріївського узвозу».

до 20 листопада – виставка Ольги Шинкаренко «Жанр Амонізм та Знаки Зодіаку»;

22 листопада – тематична екскурсія М.Г. Павлишин «Образи гетьманів і козацьких ватажків на медалях з музейної колекції»;

22 листопада – 10 грудня – виставка в межах артпроєкту «Душа України» (автор та куратор Ellen Orro) «Ангели».

Бібліотеки

до 25 листопада – виставка-реквієм у межах загальнонаціональної акції «Засвіти свічку» до Дня пам’яті жертв голодоморів;

до 25 листопада – виставка матеріалів «Голос гідності: вшануємо свободу та єдність» до Дня Гідності та Свободи.

до 23 листопада – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

22 листопада – благодійний майстер-клас «Пишемо українською» в межах проєкту «Рутенія. Графіка української мови».

22-23 листопада – виставка графіки Олексія Базилевича «Літо в Седневі» та виставка текстильної скульптури Маргарити Бовт «Котячий настрій».

23 листопада – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

23 листопада – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

22-23 листопада – постійно діючі виставки: «Етнографічний простір вишивки та побуту»; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д. М. Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси». Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

22-23 листопада – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;

22-23 листопада – виставка картин Олени Стрекалової «Моє натхнення»;

22-23 листопада – виставка картин Олега Базилевича «Фронтові замальовки»;

23 листопада – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).

22 листопада – урок інформаційної безпеки «Фейк. Що за ним ховається»;

22 листопада – мовна практика з розмовним клубом Speaking club «Мовознайка».

до 23 листопада – «Свічка пам’яті жертв Голодомору». Книжково-ілюстративна виставка;

23 листопада – театральний відеолекторій до 100-річчя видатного англійського режисера Пітера Брука;

23 листопада – вечір пам’яті Максима Славинського;

до 30 листопада – книжково-ілюстративна виставка «Опанас Заливаха» (до 100-річчя від дня народження українського художника);

щосуботи – English Speaking Club.

22 листопада – година інформування «Чорні сторінки історії України» (до Дня пам’яті жертв голодоморів).

Концерти

Концерт Світлани Тарабарової

23 листопада у Києві відбудеться концерт Світлани Тарабарової. Цього вечора пролунають пісні, з якими ми живемо, ростемо, кохаємо, виховуємо дітей. Для когось це будуть старі добрі слова «Літай як на крилах», «Мені казково» чи «Так добре з тобою». Хтось згадає, як колисав немовля під ніжне «Сонечко». Хтось усміхнеться, згадуючи свої «Солодкі 16».

«І вже точно цього вечора ми всі разом знайдемо ту жартівливу «Останню нервову клітину» – і збережемо її надовго, аби сміятися й співати разом.», – пишуть організатори.

Коли: 23 листопада, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Концерт Дмитра Волканова

23 листопада 2025 року в Палаці України Дмитро Волканов виступить із програмою «Тебе знайшов». Найвідоміші пісні Volkanov: «Намалюю», «Як моя любов», «Наречена», «Чарівний сон», «Пиши мені».

Коли: 23 листопада, 17:00

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Стендапи

Стендап терапія – формат, де коміки й глядачі діляться власними страхами, загонами або тим, що ще не пропрацювали з психологом. І в будь-якому випадку буде два рішення – гумористичне й професійне психологічне.

За гумористичну складову відповідальні: Влад Галицький, Іван Барбул, Роман Мельник. А за професійну – психолог Данило Овсянік.

Коли: 23 листопада, 18:00

Місце проведення: Kooperativ, вул. Січових Стрільців, 23А.

Недільний Стендап

Коміки, які вже мають досвід виступів, пройшли низку сцен і налаштовані на потужний вечір, подарують максимум класного настрою і ряд несподіваних висновків. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій напрацьований та перевірений матеріал. На сцені виступатимуть Джейхун Сафаров, Руслан Колесник, Марк Свиридюк, Ден Че. Ведучий вечора: Вова Ліннік.

Коли: 23 листопада, 19:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Інтерактивна виставка Ukraine WOW

До кінця листопада на Центральному залізничному вокзалі у Києві триває виставка Ukraine WOW. Прогулятися пшеничним полем під українським небом. Побачити унікальні експонати: 20-метровий козацький човен-чайку, шаблю Івана Мазепи, меч доби Київської Русі та великі українські вау часів незалежності України, зокрема «Золотий м’яч» Андрія Шевченка, чемпіонський пояс Олександра Усика, статуетки «Євробачення», Нобелівську премію та «Оскар». Політати у віртуальній реальності над Бакотою, Сивашем і Карпатами, потрапити у рожевий вагон, на фінальну репетицію «Ребелії» від МУР та у декорації «Конотопської відьми». Усе це та багато іншого можна зробити на Ukraine WOW.

Історія Ukraine WOW нерозривно повʼязана із залізницею: виставка буквально розташована на вокзалі, у приміщенні колишнього багажного депо – якщо заглянути під підлогу, то можна навіть побачити рейки зі шпалами. Експонати надані музеями та приватними колекціонерами у співпраці з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України.

Щодо трьох найпопулярніших локацій на Ukraine WOW – то це безкрайнє пшеничне поле, створене зі 110 тис. колосків, ставок із лататтям та зелена галявина, де можна згадати найкращі миті свого дитинства.

Берлінський дизайнер Франк Петер Вільде завітав на Ukraine WOW і зробив улюблене mirror selfie фото: Ukraine WOW/Facebook

Мета Ukraine WOW – занурити відвідувачів в українську спадщину та історичну тяглість, що дають нам сили для творення майбутнього. За місяць роботи Ukraine WOW, інтерактивна виставка-присвята Україні, зібрала 80 тисяч відвідувачів, це як ущерть заповнений стадіон «Олімпійський». 4 листопада виставку відвідали її 100 тисячні гості – мама Юлія з синами Акімом і Богданом.

Коли: до 30 листопада включно. вівторок – четвер: з 11:00 до 20:00, п’ятниця – субота: з 10:00 до 21:00, неділя: з 10:00 до 20:00. Понеділок – вихідний.

Місце проведення: Київський центральний залізничний вокзал, виставковий простір на 14-й колії, Київ, Вокзальна площа, 1.