Технічна несправність ледь не призвела до трагедії на концерті Козловського (відео)

Артист гастролює з першим туром за довгий час містами України

На концерті співака Віталія Козловського у Хмельницькому обірвалася протипожежна завіса. Через це шоу на деякий час зупинилось. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на менеджмент артиста та соцмережі.

Через технічну несправність несподівано почала опускатися пожежна завіса, металева конструкція вагою 16 тонн, яка призначена для захисту сцени під час пожежі. За інформацією менеджменту артиста, завіса обірвалась. Натомість за свідченнями глядачів в залі, вона опустилась. Інцидент обійшовся без постраждалих, конструкція повільно перекрила доступ до сцени, зупинилась та нікого не зачепила.

Виступ співака Віталія Козловського на сцені у Хмельницькому до інциденту (ліворуч) та після скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

Співак відреагував на інцидент, який затримав концерт. «Це був пі**ць! Але все обійшлося без жертв. Хмельничани, дякую вам», – зазначив в сторіз свого Instagram Козловський. Також на сцені 40-річний артист перепросив глядачів за затримку. «Ми обійшлися малими втратами, трішки вкрали вашого часу. Просимо вибачення», – підсумував співак.

Зазначимо, що перед всеукраїнським туром Віталій Козловський презентував оновлену версію кліпу на пісню «Знаєш». Вперше її почули у 2007 році, а вже 2008-го вийшов новий кліп на неї. Після вирішення багаторічних судових суперечок з експродюсером Ігорем Кондратюком, Козловський повертає нове звучання своїм хітам та активно гастролює.

