Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Технічна несправність ледь не призвела до трагедії на концерті Козловського (відео)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Віталій Козловський активно виступає містами України з сольною програмою
фото: Instagram/beam_o.k

Артист гастролює з першим туром за довгий час містами України

На концерті співака Віталія Козловського у Хмельницькому обірвалася протипожежна завіса. Через це шоу на деякий час зупинилось. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на менеджмент артиста та соцмережі.

Через технічну несправність несподівано почала опускатися пожежна завіса, металева конструкція вагою 16 тонн, яка призначена для захисту сцени під час пожежі. За інформацією менеджменту артиста, завіса обірвалась. Натомість за свідченнями глядачів в залі, вона опустилась. Інцидент обійшовся без постраждалих, конструкція повільно перекрила доступ до сцени, зупинилась та нікого не зачепила.

Виступ співака Віталія Козловського на сцені у Хмельницькому до інциденту (ліворуч) та після
Виступ співака Віталія Козловського на сцені у Хмельницькому до інциденту (ліворуч) та після
скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

Співак відреагував на інцидент, який затримав концерт. «Це був пі**ць! Але все обійшлося без жертв. Хмельничани, дякую вам», – зазначив в сторіз свого Instagram Козловський. Також на сцені 40-річний артист перепросив глядачів за затримку. «Ми обійшлися малими втратами, трішки вкрали вашого часу. Просимо вибачення», – підсумував співак.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений СЦЕНА.UA (@scena_ua)

Зазначимо, що перед всеукраїнським туром Віталій Козловський презентував оновлену версію кліпу на пісню «Знаєш». Вперше її почули у 2007 році, а вже 2008-го вийшов новий кліп на неї. Після вирішення багаторічних судових суперечок з експродюсером Ігорем Кондратюком, Козловський повертає нове звучання своїм хітам та активно гастролює.

Раніше «Главком» писав, що в управлінні комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ пояснили, чому Віталій Козловський більше не служить у війську.

Читайте також:

Теги: Віталій Козловський концерт співак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вечір «Орфей в пікселі» об’єднує голоси, які не можуть бути зруйновані війною
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії пресреліз
29 вересня, 17:00
Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки
Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки
6 жовтня, 02:59
Восени в артистів великий тур містами Європи
Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше завітали до України. Фото з прогулянки Києвом
9 жовтня, 23:23
Для досвідченої артистки цей виступив став особливим
Часто чую, що я «збитий льотчик», але я вийду в топ. Міла Нітіч про кар'єру та особисте
10 жовтня, 15:04
Майклу Юджину Арчеру було 51 рік
В Нью-Йорку помер легендарний співак. Джамала відреагувала
15 жовтня, 09:10
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 18-19 жовтня
17 жовтня, 14:18
Вистава «Як я залишилася сама» на сцені Молодого театру
Куди сходити у Києві 20-26 жовтня: дайджест культурних подій
20 жовтня, 15:27
Соліст гурту Green Grey Дмитро Мурік Муравицький прощається з Дизелем
Мурік з Green Grey вперше вийшов на зв'язок після похорону Дизеля (відео)
24 жовтня, 17:53
Артем Пивоваров оновив власний рекорд, який в жовтні 2024 року побили «Океан Ельзи»
Артем Пивоваров «нокаутував» гурт «Океан Ельзи». Рекорд рокерів вже історія
26 жовтня, 13:25

Шоу-біз

Технічна несправність ледь не призвела до трагедії на концерті Козловського (відео)
Технічна несправність ледь не призвела до трагедії на концерті Козловського (відео)
Народна артистка Лариса Кадирова розказала, як її витурили з Театру Франка
Народна артистка Лариса Кадирова розказала, як її витурили з Театру Франка
Актора серіалу «Слуга народу» мобілізували. Він звернувся до друзів з проханням
Актора серіалу «Слуга народу» мобілізували. Він звернувся до друзів з проханням
Ольга Сумська заступилась за сестру, яку розкритикували за читання радіодиктанту
Ольга Сумська заступилась за сестру, яку розкритикували за читання радіодиктанту
Останні години подачі заявок на Нацвідбір. Які зірки хочуть на Євробачення-2026?
Останні години подачі заявок на Нацвідбір. Які зірки хочуть на Євробачення-2026?
Клопотенко нагодував японців борщем із продуктів, вирощених на розмінованих українських полях
Клопотенко нагодував японців борщем із продуктів, вирощених на розмінованих українських полях

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua